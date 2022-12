V Týně si chovatelé nakoupí i v noci a bez obsluhy, jako první v Evropě

„Máme v plánu se dostat i do menších měst, proto jsme vybrali pro pilotní projekt právě Týn. Očekáváme, že náklady na provoz budeme mít díky tomu o poznání nižší, a zde si chceme otestovat, že jsou naše předpoklady správné,“ vysvětluje majitel Super zoo Dušan Plaček.

V některé dny by mohl být obchod bez personálu po celou dobu, a ne jen přes noc.

Na první pohled vypadá nová prodejna téměř stejně jako ostatní pobočky. V praxi bude bezobslužný provoz vypadat tak, že ke vstupu bude muset mít zákazník staženou aplikaci, kterou prováže se svou bankovní identitou.

Naskenováním vygenerovaného QR kódu u vstupních dveří se dostane dovnitř, vybere si zboží, které u pokladny sám naskenuje. Po zaplacení se u východu opět prokáže kódem, který ho vypustí z prodejny ven.

Obchod je pochopitelně chráněný proti případným zlodějům, kteří by odtud chtěli odnést zboží bez placení. „Máme zde třicítku kamer, které snímají každý kout. Naše centrála má navíc přehled, kdo je v danou chvíli uvnitř, a to díky údajům v aplikaci a bankovní identitě. Nemáme však žádné obavy, že by se o krádež vůbec někdo chtěl pokoušet,“ ujišťuje Patrik Medlík, specialista na retail skupiny Plaček, do níž Super zoo patří.

Nákup bez prodavačů má ale i své limity. Zákazníci si zde v této době nepořídí nového mazlíčka, i když jich vltavotýnská prodejna nabízí celou řadu. Ti budou v bezobslužném režimu ukrytí, aby byli v bezpečí. „Nechceme, aby se zvířatům stala jakákoli újma v případě nevhodného krmení,“ vysvětluje Medlík.

Zároveň připomíná, že v případě vybití mobilu uvnitř obchodu mohou lidé využít nabíječku u pokladny. Bez funkční aplikace se totiž zákazníci ven nedostanou.

Nový model prodeje se bude v Týně nad Vltavou podle Plačkova odhadu testovat přibližně půl roku, tedy stejně dlouho, jako trvala příprava celého projektu.

„Museli jsme si nejprve vyhlédnout dostupné technologie a oslovit další partnery, kteří nám s projektem pomohli. Pobočku v Týně jsme si vybrali i kvůli tomu, že nemá tak velký obrat jako jinde, takže budeme mít srovnání,“ dodává Plaček.

Kromě toho plánuje otevřít větší bezobslužnou pobočku pro kontrolu toho, k jakým typům prodejen se bude bezobslužnost více hodit. „Také chceme otevřít do dvou let dalších 30 prodejen, mimo jiné i v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích nebo v Táboře,“ říká vlastník sítě Super zoo.