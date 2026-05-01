Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) podle spolků neobsahuje podrobnou dopravní studii, ani vyhodnocení dopadů rozšíření silnice. Šumavské spolky proto požadují přehodnocení záměru a doplnění EIA, informoval ČTK Martin Bláha ze spolku Šumava domovem.
„Jihočeský kraj nechal zpracovat studii proveditelnosti, která obsahuje dopravně inženýrské posouzení, kde máme prognózu dopravy pro výhledový rok 2048. Touto navrženou opravou se snažíme upravit, narovnat, rozšířit stávající komunikaci ve zmíněném úseku. Pracujeme s podklady, které obsahuje studie proveditelnosti,“ sdělila ČTK Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. Dodala, že nyní je záměr v řízení EIA. V dalším stupni v projektové dokumentaci budou připomínky zohledněny v projektu, aby bylo možné získat stavební povolení.
„Při posuzování podobných projektů musí být na prvním místě dopady na přírodu a kvalitu života místních obyvatel. Rozvoj infrastruktury nesmí převažovat nad ochranou krajiny a právem lidí na klidné a bezpečné prostředí,“ uvedla Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život.
Podle kritiků je zavádějící i název projektu Rekonstrukce silnice II/141 mezi Blažejovicemi a Volary. „Ve skutečnosti se jedná o rozsáhlou novostavbu, která z více než poloviny povede mimo stávající trasu. Stavba má zabrat přibližně pět hektarů volné krajiny, bude znamenat kácení stovek stromů a likvidaci téměř tří hektarů zeleně. Navržené parametry komunikace – zejména její šířka 9,5 metru – navíc převyšují i některé silnice první třídy,“ uvedl Bláha.
Přehodnoťte projekt, žádají místní
Místní se obávají nárůstu těžké kamionové dopravy jako důsledku rozšíření silnice. „Tento negativní dopad by se promítl i do dopravní situace v Prachaticích, Libínském Sedle i Lenoře,“ uvedla Kateřina Wagnerová ze spolku Živá Vila.
Podle obyvatelky Volar Evy Cimické není v dokumentaci EIA dostatečně zmíněn negativní dopad této stavby na obyvatele Volar. „Stavba bude trvat nejméně dva roky, což místním obyvatelům přivodí velké komplikace v dostupnosti zdravotní péče a úřadů v Prachaticích kvůli komplikované objízdné trase po úzké silničce na Cudrovice, kde se stěží vyhnou dva osobní automobily. Tak nebezpečné jízdy jsme si již vyzkoušeli, když byla minulý rok uzavřena silnice přes Libínské Sedlo,“ uvedla Cimická.
Obyvatelé a spolky proto požadují zásadní přehodnocení záměru a jeho doplnění o komplexní dopravní studii. Podle obyvatel je nezbytné hledat řešení, které bude skutečně koncepční, přiměřené a bude respektovat jak potřeby místních, tak estetickou a ekologickou hodnotu šumavské krajiny. Platforma proto vyzývá investora, aby celý projekt přehodnotil na základě adekvátní dopravní studie. Tato připomínka také zazněla na březnovém veřejném projednání záměru ve Volarech.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz