Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Autor:
  9:23
Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku projde, počítá SŽ se začátkem prací v roce 2029.

Stanice Volary | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Sedmašedesát kilometrů má nově mít elektrizace trati mezi Boršovem nad Vltavou a Volary. Troleje povedou až do Nové Pece u Lipna na samém okraji národního parku Šumava.

Správa železnic (SŽ) nyní záměr projektu dokončuje a do konce roku ho předloží k projednání Centrální komisi ministerstva dopravy.

„Na základě prověření při přípravě záměru projektu bude jak z provozního hlediska, tak s ohledem na plány objednavatele dopravy výhodnější přivést troleje až do stanice Nová Pec,“ řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Jako první o tom informoval server zdopravy.cz.

Na území národního parku mají provoz zajišťovat bateriové jednotky, pro něž se plánuje vybudování dobíjecí stanice ve Volarech.

Ministerstvo dopravy původně v přijaté koncepci rozvoje elektrické trakce předpokládalo elektrizaci ani ne polovičního úseku, a to na 28 kilometrech z Boršova do Kájova. Pro iDNES.cz to v září sdělil i mluvčí resortu František Jemelka. Současně počítalo s prověřením možností elektrizace a provozu bateriových jednotek v navazující části do Volar.

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

„Plán počítá s elektrizací úseku střídavou soustavou a vybudováním nové trafostanice v Domoradicích k napájení trakčního vedení,“ doplnil mluvčí SŽ. Chystaná volarská dobíjecí stanice navíc bude do budoucna sloužit i pro vlaky na úsecích z Volar do Prachatic a do Vimperka.

Pokud záměr projektu začátkem příštího roku projde, počítá SŽ se začátkem prací v roce 2029. Gavenda podotkl, že blíže specifikovat náklady a termíny akce bude možné až po jejím schválení.

Jemelka z ministerstva přitom v souvislosti s kratší variantou v září uvedl, že rekonstrukce na trati z Českých Budějovic do Volar se uskuteční mezi lednem 2028 a koncem roku 2029.

Při přípravách prověří i mostní objekty a propustky na provoz vozidel s vyšší traťovou třídou zátěže. Prostá elektrizace bude zahrnovat i úpravy související infrastruktury, například výměnu kabelů.

„Trať z Českých Budějovic do Volar bude vybavená vlakovým zabezpečovačem ETCS, jehož instalace je s elektrizací úseku Boršov nad Vltavou – Nová Pec koordinována,“ sdělil.

Na šumavské tratě vyrazí RegioSprintery. Na většině úseků zlevní jízdné

Opomenuta nezůstane ani elektrizace úseku z Budějovic do Boršova nad Vltavou. Správa železnic s ní ale nepočítá při pracích na trati směrem na Šumavu, nýbrž při modernizaci českobudějovického železničního uzlu, kdy bude jednou z pěti dílčích staveb. Obě akce ale budou úzce provázané. Záměr projektu se nyní projednává, hotovo by mělo být do roku 2030.

Železniční uzel České Budějovice má schválenou studii proveditelnosti, která potvrdila celkovou modernizaci stanice v krajském městě. Počítá například s rozšířením stávajících nástupišť o jedno nové na celkových pět. „To do budoucna zajistí dostatečnou kapacitu pro narůstající dálkovou i regionální dopravu,“ komentoval Gavenda.

Proměna čeká také okolí budějovického nádraží, kde SŽ plánuje podchod z výpravní budovy do Dobrovodské ulice. Tam zároveň vyroste parkovací dům pro více než 300 aut. Nyní se zpracovává dokumentace pro povolení stavby. „Zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvají dva roky,“ přiblížila před časem mluvčí státní organizace Nela Eberl Friebová.

Plány Správy železnic na podchod a parkovací dům doplňují záměr Jihočeského kraje na vybudování tunelu pod nádražím. Ten získal v srpnu stavební povolení. Projekt za 4,5 miliardy korun má být hotový do roku 2031. O financování se podělí kraj, město i SŽ.

Tendr na šumavské lokálky za dvě miliardy se zadrhl. Hrozí zdržení o rok

Stavba by měla začít dříve než v případě podchodu. „Pokud bude harmonogram pokračovat podle předpokladů, tak platí, že bychom měli znát příští rok zhotovitele a zahájit i samotné práce,“ nastínil koncem srpna hejtman Martin Kuba. Zároveň si uvědomoval, že stavba má řadu odpůrců, kteří by mohli samotné zahájení prací přibrzdit.

Modernizace uzlu se dotkne nejen infrastruktury, ale i zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakční soustavy, v plánu je také vybudování nových zastávek. Z hlediska jednotlivých zapojených tratí je potom klíčová příprava dvojkolejného výjezdu z uzlu směrem na rakouský Linec, kde se nyní pracuje na záměru projektu. Na něj naváže připravovaná nová trať, o níž SŽ jedná s rakouskou stranou.

Gavenda na dotaz, kdy by se mělo začít stavět, neodpověděl. Podle informací ze studie proveditelnosti z října 2023, které jsou dostupné na webu SŽ, má začít výstavba v roce 2030 a hotová by měla být o čtyři roky později. Provoz má začít v roce 2035. Investiční náklady studie vyčíslila na 16,2 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

U Sirkárny bude osmipatrový bytový dům. Město chce proměnu průmyslové oblasti

V okolí se plánují další bytové domy.

Rozvoji severovýchodní části Českých Budějovic bránilo ochranné pásmo kolem vysílače Českých radiokomunikací. Stavební úřad ho vloni v létě zrušil a developeři tam plánují stavět bytové domy. Jeden...

25. listopadu 2025  17:47

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Série vloupání do výdejních boxů. Mladíci kořist přeprodávali, zadržela je policie

Zloději vybrali několik desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě...

Policisté zadrželi tři mladíky, kteří uplynulý měsíc společně vykrádali výdejní boxy na Českobudějovicku. Vloupali se do desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc...

25. listopadu 2025  15:28

Budějovický rozpočet na rok 2026: začne stavba náplavky u Malše i noclehárny

Zátkovo nábřeží u Malše čekají velké úpravy. V první etapě na ně radnice uvolní...

České Budějovice se chystají příští rok investovat 1,3 miliardy korun i více. Bude to znamenat uzavírky, ale dostat se může i na Dům umění. Pokud radnice získá miliardový úvěr, pustí se do jeho...

25. listopadu 2025  9:29

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Sumce Fandu vrátili do Světa v Třeboni. Na cestě ze sádek do rybníka ho...

Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280...

24. listopadu 2025  15:46

Rána jako z děla. Cestující popsala srážku u Zlivi, vlakem nějaký čas nepojede

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Šestnáctiletá Ema Faltýnová ve čtvrtek do Strakonic do školy nedojela. Seděla totiž v rychlíku, který se u Zlivi na Českobudějovicku srazil s osobním vlakem. S otřesem mozku a odřeninami skončila v...

24. listopadu 2025  11:14

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Poznávají první ligu, do které se několik let snažili dostat. Rozhodně však nechtějí platit za prostého nováčka a rozpočtem i ambicemi se řadí přibližně do středu druhé nejvyšší hokejové soutěže....

24. listopadu 2025  10:32

U vařičů pervitinu našli i kola a zbraně. Věci jsou zřejmě kradené v cizině

Při domovních prohlídkách policisté našli i zbraně.

Sedm lidí zadrželi policisté při akci s krycím názvem Beránek. Táborští kriminalisté je sledovali několik měsíců kvůli podezření na výrobu a distribuci drog. Při domovních prohlídkách pak objevili...

24. listopadu 2025  9:16

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Domácí triumf cyklokrosařky Bukovské. Na SP v Táboře vyhrála závod juniorek

Cyklokrosařka Barbora Bukovská se raduje z vítězství v závodu juniorek na...

Nejlepší česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová obsadila na úvod Světového poháru v Táboře šesté místo mezi ženskou elitou. Na vítěznou Lucindu Brandovou ztratila 32 sekund. Šestatřicetiletá...

23. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  15:57

Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika.

Světový pohár v cyklokrosu odstartoval v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce zamíří na českou trať. Akční souboje viděli fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program a...

23. listopadu 2025  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.