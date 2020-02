Ministr podepsal novou zonaci NP Šumava. Věří, že přinese klid a stabilitu

11:41 , aktualizováno 11:41

Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava, platit bude od 1. března. Park bude rozdělený do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné rozdělení, která má tři zóny.