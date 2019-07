Na Šumavě obnovili křížovou cestu, nové rozhledny jsou jen na papíře

Rozhledny, vyhlídky, stezky pro cyklisty i pěší. V šumavském národním parku jich slouží turistům spousta. Jejich výstavba ale není jednoduchým zařizováním. Některé záměry mohou ohrožovat vzácné živočichy i rostliny.

Jestli je výstavba možná, určuje i posudek vlivu na životní prostředí, takzvaný dokument EIA vydávaný ministerstvem životního prostředí.

Únorové stanovisko vybralo ze seznamu sedmnáct projektů, které se mohou uskutečnit. Celkem jich na posouzení čekalo 38.



Na základě stanoviska už například byla proznačená Keltská stezka u Strážného. Dva kilometry dlouhá naučná trasa využila dosavadních lesních cest a pěšin. Výletníky vodí za poznáním keltské kultury.

Hotová je i obnovená křížová cesta ke Stožecké kapli. Tady už dřevěné kříže s malbami lemují pěšinu. „Už se jen řeší oficiální vymezení částí cesty. Musíme brát ohled na okolní klidové území u Stožecké skály, kde hnízdí chráněný sokol stěhovavý,“ vysvětluje vedoucí odboru státní správy NP Šumava Jiří Dolejší.

Celkem čtrnáct zastavení křížové cesty je podél stezky od Českých Žlebů. Autorkou obrazů je výtvarnice a restaurátorka z Vimperka Vladimíra Fridrichová Kunešová.

„Na namalování obrazů jsme se dohodli s obcí Stožec. Vytvořit je mi trvalo dva roky. Vycházela jsem z návrhů vídeňského profesora Josefa Führicha. Zastávky citují evangelia, cesta začíná Pilátovým soudem,“ uvedla.

Stezku nechala obnovit obec Stožec. U Stožce dále vznikne příští rok s největší pravděpodobností krátký úsek, který propojí bavorské cyklotrasy s Rosenauerovým pomníkem. Odtud pak cyklisté mohou pokračovat pod Třístoličník.

„Nyní jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace a vypočítávání nákladů,“ upřesňuje Dolejší. Cesta ze štěrkového materiálu by měla vést po současné pěšině od pomníku k hranici.

V tomto místě leží i Rosenauerova plavební nádrž. Její obnova je podle EIA možná. Předpokládá přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení takzvaného požeráku, bezpečnostního přelivu a zatopení dna původní nádrže.

„Nyní se ale soustředíme na opravu Schwarzenberského plavebního kanálu. Obnovou Rosenauerovy nádrže se tak budeme zabývat až v příštích dvou až třech letech,“ popisuje Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava.

Vyhlídku navrhla studentka

Další blízkou novinkou je konstrukce vyhlídky na Zelené hoře nedaleko Srní. Její návrh měli možnost vypracovat studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Povedený nápad jedné ze studentek se nyní skutečně postaví. Správa parku do jejího návrhu investuje 150 tisíc korun.

„Půjde o jednoduchou opláštěnou stavbu čtvercového půdorysu. Po jejím obvodu bude lavice, zezdola pak povede žebřík na vyhlídku se zábradlím zhruba do tří metrů nad zem. Pokud vše dobře půjde, po prázdninách bychom získali stavební povolení, samotná stavba už nebude složitá. Jsme navíc domluveni s průmyslovou školou ve Volyni, že nám materiál nařeže a připraví,“ líčí Dolejší. Vyhlídka by tak mohla stát příští rok.

VIDEO: Premiér Babiš a ministr Brabec si prohlédli Šumavu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze stanoviska EIA ale vyšly i takové případy, nad kterými kvůli podmínkám visí otazník. Takovým záměrem je například cyklostezka Rechle–Modrava. Posudek sice dal svolení, ale s podmínkou, že cesta bude široká maximálně metr a půl.

„Podle mého názoru to nedává smysl. Řídítka mají rozsah zhruba 75 centimetrů, takže protijedoucí cyklisté by se museli složitě vyhýbat a hrozila by kolize,“ míní starosta Modravy Antonín Schubert.

Cesta pro cyklisty vede od Gerlovy Hutě u Železné Rudy. U hradlového mostu je pak svedena na silnici třetí třídy. Její dvoukilometrový úsek do Modravy starosta považuje za nebezpečný.

„Je skoro zázrak, že tu ještě někdo nepřišel k újmě. Obec chtěla cyklostezku kvůli bezpečnosti. Ale raději než budovat nebezpečnou, úzkou cestu, kde by do sebe cyklisté vráželi, to raději zůstaneme u současné varianty se silnicí,“ dodává. Správa parku je připravena o výstavbě stezky diskutovat.

Složitá podmínka svazuje i záměr vedení kanalizace z chaty Březník do Modravy po Novobřeznické cestě. EIA sice odkanalizování chaty schválila, ale pouze v případě horizontálního vrtu pod asfaltovou cestou. Taková varianta by však byla velmi nákladná, správci parku ji tak musí nejprve důkladně zvážit.

Poledník projde rekonstrukcí

Jsou i takové záměry, na které v současnosti nemají investoři finanční prostředky. Lesy ČR například plánovaly vystavět rozhlednu na hoře Můstek nedaleko Železné Rudy.

„Loni jsme vypsali dvě výběrová řízení na zhotovitele, obě jsme však ukončili pro malý zájem. A letos pro změnu není dostatek peněz. V nejbližší době to tak na stavbu rozhledny nevypadá,“ podotýká Petr Najman z Lesů ČR, který je zároveň místostarostou města Železná Ruda.

Ve hře jsou i další rozhledny, a to Chlum, Polom a Modravská hora. Na tyto záměry bude správa parku hledat prostředky. Přednost nejspíš dostane rekonstrukce stávající rozhledny Poledník, která za socialismu sloužila pohraniční stráži.

„Musíme nechat opravit základní konstrukce. Chtěli bychom modernizovat i interiéry s výstavními prostory. Rekonstrukci plánujeme na roky 2020 a 2021. Nejspíše budou nutné uzavírky,“ informuje mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Prioritou správců zůstává zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup. Sem by turisté přicházeli Luzenským údolím. O otevření stezky se vedou dlouholeté debaty. Stanovisko EIA sice záměr zakázalo, pokud však správci určí kompenzační opatření pro chráněného tetřeva hlušce, mohou Modrý sloup otevřít.

„Nezbytnou podmínkou je i vyhlášení klidových území. Na jejich projednání současně pracujeme,“ dodává Dvořák s tím, že přechod může být otevřený nejdříve příští rok, ze zkušenosti se však proces otevření může ještě protáhnout.