Na dvou šumavských vrcholech leží přes metr sněhu. Poprvé v této zimě

Autor: ,
  13:06
Díky vydatnému sněžení v posledních dvou dnech překonala výška sněhu na dvou šumavských vrších poprvé tuto zimu hranici jednoho metru. V úterý ráno bylo na Blatném vrchu 115 centimetrů sněhu a na Plechém překonala výše sněhové pokrývky 102 centimetrů.
Sníh zasypal Šumavu. Snímek je z okolí Přední Zvonkové u rakouských hranic....

Sníh zasypal Šumavu. Snímek je z okolí Přední Zvonkové u rakouských hranic. (17. února 2026) | foto: KaR

Graf ukazuje, jak přibývá sníh na Plechém na Šumavě. (17. února 2026)
Graf ukazuje, jak přibývá sníh na Blatném vrchu na Šumavě. (17. února 2026)
Rolba městyse Frymburk od úterního rána upravuje trasy na loukách. (17. února...
Rolba městyse Frymburk od úterního rána upravuje trasy na loukách. (17. února...
6 fotografií

Od pondělního rána do úterních sedmi hodin napadlo na Šumavě podle Českého hydrometeorologického ústavu i více než 25 centimetrů sněhu. Meteorologové doplnili, že dnes ráno ležel sníh na celém území České republiky.

Na Blatném vrchu u Modravy na Klatovsku bylo v pondělí ráno 88 centimetrů sněhu. Na Plechém u Nové Pece na Českokrumlovsku to pak bylo 77 centimetrů.

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

„Ale 20 až 25 centimetrů napadlo prakticky všude na Šumavě,“ informoval Tadeáš Gregor z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorolog dodal, že loni byla metrová hranice sněhu na Šumavě překonána už v lednu. V předchozích zimách to bývalo i dřív.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Loni koncem října na Plechém leželo 35 centimetrů sněhu, ten však roztál a v polovině prosince tam nebyl žádný sníh. Nový začal padat až koncem roku a v lednu. Za posledních pět dní se výška sněhu na Plechém zvedla o půl metru.

„Současné sněžení znamená dobrou zprávu, protože by se tím mohla zlepšit zásoba vody v půdě. Samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak rychle bude sníh odtávat,“ uvedl Gregor.

Díky sněžení se také vylepšily podmínky na sjezdovkách v lyžařských areálech a rolby mohly najet stopy pro běžkaře.

„To bude ostuda." Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

Kdybych neplavala, dělám krasobruslení, říká Seemanová. Maděrové fandila přímo v Itálii

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová vyrazila fandit českým sportovcům na olympiádu do Itálie. Pak zavítala na olympijský festival do Českých Budějovic. Na výstavišti si zabruslila a vyprávěla,...

17. února 2026  11:38

OBRAZEM: Tradiční masopust na jihu Čech. V Doudlebech točili červenou růžičku

V Doudlebech na Českobudějovicku si v neděli užívali tradiční masopustní...

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Tuto lidovou písničku si užili v Doudlebech na Českobudějovicku v neděli dosyta. Zazněla tu mezi staveními snad stokrát. Je nedílnou součástí masopustní...

17. února 2026  4:47

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

16. února 2026  15:45

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

O titul Divadlo roku usiluje poprvé to Jihočeské. Je to výjimečné, ví ředitelka

Hlavní budova Jihočeského divadla stojí na břehu Malše.

Pražské Divadlo Na zábradlí, dále ostravské Petra Bezruče a Jihočeské z Českých Budějovic. To jsou tři kulturní instituce nominované na titul Divadlo roku ve 34. ročníku této ankety, do které se...

16. února 2026  9:28

Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA

Na setkání do Masných krámů přišel Tomáš Verner v saku, ale v olympijském parku...

Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech. Můžete ho v těchto dnech potkat v plném zápalu pro sport a učení na českobudějovickém výstavišti. V...

15. února 2026  9:44

Zastropování cen energií zastavilo vlnu zateplování, říká šéf firmy vyrábějící izolace

Martin Trešl je jednatelem českého zastoupení společnosti Austrotherm. Rakouská...

Měli bychom sanovat a zateplovat objekty troj až čtyřnásobně rychleji než nyní, tvrdí Martin Trešl, šéf českého zastoupení rakouského Austrothermu, který vyrábí izolační materiály. „Zásadní problém...

14. února 2026  6:39

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:34

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Premium
Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Nástup nové vlády přináší horší časy pro národní parky a pro ochranu přírody v nich. Podle návrhu rozpočtu státu přijdou o značnou část peněz na provoz od ministerstva životního prostředí....

13. února 2026

Pokuta pro Protivín platí, rozhodl soud. Město rozdělilo zakázku na dvě menší

U českobudějovické soudu stáli proti sobě protivínský starosta Jaromír Hlaváč...

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120 tisíc korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jihočeskému městu Protivín na Písecku. Veřejnou zakázku...

13. února 2026  11:40

