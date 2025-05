Šumavská stanice Perla u Kvildy překonala rekord z roku 2011, kdy tam naměřili minus 8,5 stupně Celsia. Dnes tam bylo minus devět. Další minimum pak bylo v Hliništi na Prachaticku. Ráno tam naměřili minus 6,4 stupně Celsia, dosavadní rekord měl hodnotu minus šest.

V Černé v Pošumaví teplota klesla na minus 4,6 stupně Celsia, když minimum pro 7. květen tam bylo minus 3,4 stupně z roku 2011. Ve Strakonicích pak padl 46 let starý rekord, když tam naměřili minus 1,8 stupně Celsia a v roce 1979 to bylo minus 1,5 stupně Celsia.

„Ve čtvrtek očekáváme větší oblačnost, proto by tak nízké hodnoty jako dnes být zřejmě neměly. Ale v pátek a v sobotu nemůžeme ranní mrazíky vyloučit,“ uvedla Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dodala, že přes den by se teplota na jihu Čech měla pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Mírné oteplení by pak podle předpovědi mohlo nastat v neděli.

Ráno bylo chladné i v dalších částech republiky. Teploty ve dvou metrech se pohybovaly od osmi stupňů Celsia na jižní Moravě po minus čtyři stupně Celsia na Broumovsku. Na horách klesla teplota pod minus pět stupňů také v Jizerských a Krušných horách.

Přes den se začne tvořit oblačnost, v severní polovině republiky se mohou objevit přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia.