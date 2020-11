Správce parku těší rekordní zájem o výlety s průvodci do šumavské divočiny

Registrace na splouvání od Soumarského mostu měla Správa NP Šumava původně spouštět klasicky již na květen, kdy se může na řeku jen o víkendech a ve svátky. Jenže kvůli pandemii a opatřením přesunula začátek rezervací až na úvod června. Přesto však hlásí povedenou sezonu, kdy Teplou Vltavu splulo 2 918 lodí.

„Nejvíce plavidel se na vodu vydalo v červenci, bylo jich 1 016. A poté v srpnu, kdy jsme na řeku pustili 945 lodí,“ vypočítává Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava.

Zároveň srovnává letošní počty s minulými roky. „Loni jsme zaznamenali 2 092 plavidel a rok předtím 2 858, v obou případech tedy méně než tento rok. Vůbec nejpovedenějším ročníkem zůstává 2016, kdy splulo 3 211 lodí,“ doplňuje.

Sezona na Teplé Vltavě skončila se závěrem října. Dnů, kdy se kvůli nedostatku vody nemohlo splouvat, bylo pouhých 19. Z toho deset nesplavných dní napočítali správci v září. V říjnu hladina na Soumarském mostě překročila 50 centimetrů každý den, ale vodákům nepřálo počasí.

„Ročník se velmi podařil, přitom jsme se o něj na začátku báli. V dubnu měla Teplá Vltava nedostatek vody, to se takto při oblevě ještě nestalo. Květen jsme museli zrušit kvůli pandemii a hned první tři dny v červnu bylo stále málo vody. Po dalších deštích se to nakonec rozjelo,“ těší Dvořáka.

Nejvíce táhly novinky či Modravské pláně

A ještě více se letos povedl program Průvodci divočinou. Při něm odborníci berou zájemce do šumavských míst, kam se jinak nikdo nedostane. K tomu průvodci vykládají přírodní zajímavosti.

Třináctý ročník byl rekordní, kdy se 117 výprav zúčastnilo téměř 1 100 lidí. Celkem s průvodci vyrazili na 26 tras.

„Zájem byl znát, skoro všechny výpravy, které jsem vedl, byly stoprocentně plné,“ uvědomuje si průvodce divočinou Josef Pecka, který letos obstaral vycházky hlavně v centrální části Šumavy. Přihlášené vodil třeba na Modravské pláně, k řece Křemelné nebo říčce Řasnici.

I tento program ovlivnila pandemie covidu-19. Přestože museli správci kvůli opatřením několik výprav zrušit, aby se na nich nepotkalo více než povolené množství lidí, termíny se naplnily na 94 procent.

„Kdybychom například nemuseli rušit poslední čtyři vycházky, výsledky by byly ještě lepší. Měli jsme je úplně plné,“ míní mluvčí Dvořák s tím, že při jarním uzavření hranic odpadla i přeshraniční cesta na druhou stranu pohoří.

Také letos měli organizátoři připravené novinky. Velký zájem byl třeba o výpravy za bobry a vlky, které byly nově v nabídce. Zájemci okamžitě zamluvili i každoročně nejoblíbenější trasy, mezi které patří třeba zmíněné Modravské pláně nebo kaňon řeky Křemelné. Velmi lákaly i trasy mimo národní park v šumavské chráněné krajinné oblasti.

Kvůli obrovské poptávce se však letos správci nevyhnuli výpadku rezervačního systému po jeho spuštění. „Čekali jsme velký zájem a snažili se na to systém připravit. Jenže po spuštění se strhl tak velký boj o termíny, že registrační portál kolaboval,“ vzpomíná mluvčí na úvod letošní sezony. Během prvních čtyř hodin rezervací obsadili lidé osmdesát procent všech výprav.

Letošní dobrá čísla si správa parku vysvětluje mimo jiné tím, že se Šumava stala ještě více atraktivním turistickým cílem při pandemické situaci.

„Návštěvníky to navíc do divočiny táhne a Šumava v tomhle ohledu má co nabídnout. Osobně si myslím, že tomuto zájmu přidalo i přirovnávání Šumavy k mrtvé krajině, které se objevilo v loňské kampani Jihočeského kraje v reakci na kůrovcovou kalamitu. Lidé tohle téma zajímá a sami chtějí vidět, jak to v národním parku skutečně vypadá,“ myslí si Jan Dvořák.

Od prvního ročníku 2008 již podnikli průvodci 1 079 výprav a divočinou provedli 9 801 lidí.