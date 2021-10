Hradlový most přes Vydru u Modravy uzavřou, oprava začne až na jaře

Dřevěná konstrukce přes říčku Vydru chátrá. Oprava měla začít už dříve, ale kvůli nedostatku materiálu musela být odložena. Hotová bude nejpozději 30. června 2022.

Při rekonstrukci řemeslníci kompletně odstraní dřevěnou konstrukci a nahradí ji novou. Budou kombinovat smrk a modřín. Vzhled ale zůstane zachovaný.

„Firma která se do opravy pustí, se s námi dohodla na jejím posunutí. A to na jaro příštího roku. Do té doby si připraví potřebný materiál a různé dřevěné polotovary,“ zmínil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a upozornil turisty, aby se nesnažili zavřený most překonávat. Mohlo by to být nebezpečné.

Cesta od Rokyty podél Vchynicko-tetovského kanálu zůstává přístupná bez omezení.

Turisté, kteří budou chtít pokračovat dál na Modravu, mohou využít nově značenou spojku na červenou značku, nebo jít po vyznačené naučné stezce Modrava – Hradlový most.

Obě trasy jsou pouze pro pěší. Cyklisté musí jet z Rokyty na Modravu po silnici III. třídy, nebo si mohou udělat delší výlet přes Tříjezerní slať.