Jih Čech sevřely mrazy. Na Kvildě naměřili minus jedenáct, chladná rána nekončí

U šumavské Kvildy ve čtvrtek ráno meteorologové naměřili minus 11 stupňů Celsia. Šlo o nejnižší hodnotu v Česku. Ráno mrzlo na téměř na celém území Jihočeského kraje, uvedla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.
Kvilda patří mezi obce, které žijí z cestovního ruchu. I část jejích obyvatel se zapojila do průzkumu. | foto: MAFRA

Na Šumavě teploty klesly pod minus 10 stupňů na několika místech. Například na Březníku u Šumavy naměřili minus 10,6 stupně Celsia. Na Horské Kvildě bylo minus 10,4 stupně Celsia.

„Nejvyšší minimum na jihu Čech jsme zaznamenali v Temelíně na Českobudějovicku, kde bylo plus 4,3 stupně Celsia. Jinak na většině stanic mrzlo,“ uvedla. Dodala, že přes den se teploty v kraji budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia.

Podle Houbové mohou mrazivá rána v regionu být i v následujících dnech. „Až do neděle očekáváme jasné počasí, proto teploty mohou klesat podobně jako ve čtvrtek,“ řekla.

Mrazy mohou poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně.

Kromě síly mrazu je podle nich zásadní i doba, po kterou mráz v sadech trvá. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mrzne až do rána. Dvou- až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.

