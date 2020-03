Zmizelé památky Šumavy. Unikátní snímky fotografa Seidela nutí k zamyšlení

Proč je jméno Josefa Seidela spojováno výlučně s Českým Krumlovem? Pocházel ze severních Čech a k fotografování nejspíš přilnul při svých cestách na zkušenou po celém tehdejším mocnářství. Dokonce se měl učit v rumunském Sedmihradsku.

Skutečně se v roce 1859 narodil v Lísce u České Kamenice, v kraji proslulém čedičovými varhany (ty jsou vidět například v pohádce Pyšná princezna, pozn. red.). Podobně jako Krumlov byl tehdy také velmi silně obydlen Němci. Již v době, kdy byl Josef Seidel kluk, v okolí prokazatelně fungoval fotograf a je možné, že první kontakty s focením mohl mít už z rodného kraje. Seidelův tatínek byl podle některých pramenů malířem porcelánu, podle jiných malířem skla. To druhé také nemá k tehdejší fotografii zase tak daleko; i u ní šlo o povrchovou úpravu skleněné desky, na niž se musela nanést vrstva citlivá na světlo. Jisté je, že jako mladík odešel Josef Seidel do světa na zkušenou, kde strávil osm roků po celém mocnářství. Nejprve se dostal do Vídně a tam už se výrobě fotografií prokazatelně věnoval.