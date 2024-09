Dobrovolníci stavěli na Šumavě hrázky v rašeliništích a pomáhali na prameništích

„Kemp pro mě byl úžasným zážitkem. Nejvíc oceňuji možnost propojení s lidmi z různých zemí, zážitek ze společné práce a exkurzí. Bylo také skvělé vidět výsledek naší práce za pouhý týden a získat spoustu informací o tom, proč to, co děláme, má smysl,“ prohlásila německá dobrovolnice Annika Adam, která plánuje přijet na kemp i za rok.

Právě obnova nivních mokřadů a zvýšení kapacity pro zadržení vody v krajině mimo lidská sídla je klíčovou prevencí před většími škodami způsobenými povodněmi. Ty v posledních letech trápí obyvatele ohrožených měst a obcí stále častěji.

Výsledkem revitalizačních úprav dříve odvodňovaných oblastí je navíc i rozvoj biologické rozmanitosti, což dále napomůže celkové odolnosti ekosystému vůči změnám, které s sebou klimatická krize přináší.

„Dobrovolníci jsou důležitou součástí projektu Life for Mires, díky kterému se nám za posledních šest let podařilo obnovit celou řadu původních mokřadů na území Šumavy. Mezi účastníky kempu byli studenti přírodovědných oborů nebo práva v oblasti ochrany přírody. Aktivní zapojení do obnovy mokřadů a odborné exkurze jim tak byly zdrojem inspirace pro možnosti zmírňování dopadů extrémních výkyvů počasí posledních let,“ popsal Lukáš Linhart ze Správy Národního parku Šumava.

Doprovodný program pro účastníky kempu nabídl názorné ukázky udržitelného lesnického managementu, exkurze do nejcennějších lokalit národního parku, ornitologické workshopy a navazující přednášky, které se vztahovaly k národnímu parku a jeho fauně a floře.