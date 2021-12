Na šumavském Boubíně chtějí větší plochu bez kácení

Národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1858. Je tak třetí nejstarší v Česku. Za jejím zřízením stál lesník Josef John a postupně se rozrůstala. V průběhu let část pralesa poničily povětrnostní vlivy, narůstající turismus, kůrovcová kalamita i přemnožená zvěř. Z toho důvodu je jádrová část ohraničená plotem. Nejznámějším stromem byl asi 440 let starý Král smrků, který dorostl do výšky téměř 58 metrů. Padl při vichřici v roce 1970.