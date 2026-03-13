Nové objekty po bývalých kasárnách pohraniční roty v Českých Žlebech totiž nesplní mimo jiné podmínky venkovského osídlení na Šumavě.
„Dokumentace dostatečně nekomentuje, zda navržený typ zástavby je slučitelný s historicky utvářenou strukturou místního osídlení,“ namítl v nezávislém posudku znalec Pavel Bauer vybraný krajským úřadem.
|
Projekt nazvaný Revitalizace areálu bývalé vojenské roty předpokládá, že na tomto místě vyroste pět bytových domů, hotel, restaurace a parkoviště. Celkem to bude 300 lůžek a 200 míst k parkování.
Zástupce oznamovatele záměru Daniela Pačesná stavbu obhajuje jako zhodnocení zpustlé a nevyužité lokality zarostlé nálety a zdevastované ruinami po armádě. Tvrdí, že pokud místo léta využívalo vojsko, nemohou turisté do okolní přírody víc negativně zasáhnout.
Problém s dopravou či hlukem
Se záměrem pražské společnosti, která vlastní pozemky, naopak nesouhlasí nejen obec Stožec, spolky, místní obyvatelé, ale ani státní instituce jako Povodí Vltavy, Česká inspekce životního prostředí nebo Správa národního parku Šumava.
Vadí jim zvýšená doprava, vliv na vodu, hluk, světelný smog a dopady na chráněné živočichy. Podle starostky Stožce Vlasty Finikové resort naruší také sociální vztahy místních obyvatel.
Podobné argumenty přitom zaznívají v regionu sousedícím s Lipenskem velmi silně a kraj je respektuje. Jak zdůrazňuje předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková, proti podobnému zastavování CHKO Šumava vystupují už několik let. Koordinují další spolky a petice obyvatel v oblasti, kde hrozí výstavby až devíti tisíc nových lůžek pro rekreanty a investory.
|
Proměna bývalé šumavské roty pohraničníků na resort se místním nelíbí, úřad ji stopl
Spolek si přitom nechal vypracovat architektonickou studii, jež v této krajině preferuje drobná a rozptýlená sídla.
„V dokumentaci revitalizace roty je například poznámka, že zásah do přírodních podmínek bude investor kompenzovat vyvěšením ptačích budek. S oznámením pro hosty, že mají být potichu,“ naznačila Setničková snahu o splynutí nového areálu s přírodou.