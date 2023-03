Rybníky jsou plné i přes sušší zimu, spokojení jsou také zemědělci

Vody je v přírodě dost i přesto, že zima nebyla bohatá na sníh. Kromě spokojených zemědělců nebo rybářů také meteorologové uklidňují, že situace není katastrofální, jak tomu bylo několikrát v uplynulých letech zkraje jara.

Zároveň ale také upozorňují, že Jihočeský kraj byl od začátku letošního roku regionem, kde v porovnání s ostatními oblastmi spadlo o poznání méně srážek.

„Na nejsušších místech spadlo sice pod 50 milimetrů, ale musíme si uvědomit, že zima je obecně na srážky chudší. Kromě horských stanic je situace v kraji mírně pod normálem, tedy asi na 70 procentech dlouhodobého průměru,“ vysvětluje hydrolog Tomáš Vlasák z budějovického Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle něho byla ale letošní zima výjimečná tím, že se v krajině udrželo jen minimum sněhu, kterého bylo daleko méně, než je na zimu běžné. „Bývaly roky, kdy většina srážek spadla ve formě sněhu, prakticky celou zimu vydržel a v březnu či dubnu odtál a voda odtékala z krajiny. Tentokrát už ale část vody mizela díky výparu a odtoku od ledna, což se projevilo i na stavech na řekách,“ doplňuje Vlasák.

Dobrý start sezony rybářů

Průtoky v řekách podle něj jsou na 40 procentech průměru v tomto období. I když už je postupně znát, že voda z krajiny po vlhkém podzimu a podprůměrné zimě mizí, situace se nijak zásadně nedotkla například rybářů, kteří zažívají dobrý start letošní sezony.

„Přestože srážky byly podprůměrné, máme nyní rybníky téměř plné, což je skvělé vzhledem k tomu, že už nám z hor žádná voda nepřiteče. Podařilo se nám například naplnit i 80hektarový Velkorojický rybník, který jsme na podzim slovili. Takové plochy se daří napustit až napřesrok,“ podotýká jednatel Blatenské ryby Jiří Bláha.

Velmi dobře jsou na tom také rybáři hospodařící v okolí Hluboké nad Vltavou na Budějovicku, i když právě zde byly jedny z nejnižších srážkových úhrnů z celé republiky.

„V naší soustavě je velká část takzvaných nebeských rybníků, které sbírají vodu především ze srážek. Navíc už začíná být pomalu znát, že delší dobu nepršelo, přítoky se snižují, ale rybníky máme plné, což je pro nás skvělá zpráva,“ popisuje jednatel Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser.

Obavy má jen z toho, zda se po jarních výlovech podaří opět naplnit rybníky, pokud bude sušší počasí pokračovat i na jaře. Hlubočtí rybáři s nimi začali díky dobrému počasí už na začátku března a v tomto týdnu budou finišovat.

„Nepočítali jsme s tím, že bychom lovili násady nad rámec očekávání, ale i tak to bylo docela špatné. Kvůli mírné zimě nám plochy nezamrzly, takže na nich mohli lovit draví ptáci. Ryba se navíc v takové teplotě neuloží, energeticky se vyčerpá a predátoři to pak mají snazší. Navíc je celou zimu ve stresu a tím pádem ve špatném zdravotním stavu,“ podotýká Kaiser.

Úrodu neničily holomrazy

Spokojení jsou i zemědělci, kterým nižší srážkové úhrny brzy dovolily vyjet s technikou do polí. Podle odhadu samotných hospodářů navíc vypadá ozim poměrně dobře, a to i přesto, že porosty často likvidovali množící se hraboši.

„Ozimy jsou celkem dobré a odpovídá to běžnému stavu na začátku roku. Holomrazy s nimi naštěstí nijak nezamávaly. Myslím si, že až přijde pravé jarní počasí, budeme na tom dobře,“ pochvaluje si předseda Zemědělského družstva Budíškovice na Jindřichohradecku Jiří Slabý a připomíná, že řada později setých porostů stihla ještě před zimou dorůst.

Nadějný start pro zemědělce potvrzují i odborníci z ČHMÚ, podle nichž se v mělkých vrtech ukazuje, že je nasycenost půdy vysoká.

„Hladina podzemních vod v našich vrtech je normální, místy i nad průměrem. Co se týče objemu zásob, ani zde není žádný problém, teplá zima tomu nevadí. Naopak kdyby byly mrazy, tak by se do půdy nic nevsáklo, protože by zamrzla a nic by nepropustila. K ideálnímu stavu ale musí také trochu pršet a aby nebyly teploty přes 15 stupňů Celsia,“ upozorňuje Vlasák.