Vývoj počasí za poslední tři roky nebyl pro stromy dobrý. Ačkoli v roce 2024 spadlo relativně dost srážek, stal se nejteplejším v historii. O rok později nepanovalo takové horko, srážek však v některých měsících bylo hluboce pod normálem. Letošek byl extrémně teplý s vysokým počtem tropických a supertropických dnů. Teplota několikrát přesáhla 40 stupňů Celsia.
„Do toho všechny měsíce s výjimkou února byly srážkově podprůměrné, takže pokračoval pokles hladiny podzemní vody, všechny dřeviny jsou extrémně stresované suchem a horkým počasím, a to se negativně propisuje na jejich zdravotním stavu a obranyschopnosti proti patogenům a škůdcům,“ říká entomolog Petr Doležal.
Všechny původní tuzemské dřeviny mají svého kůrovce. A tím, jak se sem zanášejí nové dřeviny, přibývají nám druhy, které tu nikdy nebyly.