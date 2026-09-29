„Netušíme, jak dlouho bude provoz přerušen. Ale za současných podmínek už není možné přívoz provozovat. Hladina Lipna je o dva metry níže než normálně,“ uvedl Petr Tahotný z městského úřadu.
Lipenská přehrada město u původního koryta Vltavy rozdělila na dvě části. Podstatná většina Horní Plané zůstala na levém břehu nádrže. Na pravém břehu ale leží tři hornolipenské osady, kde žije zhruba 70 obyvatel. Kromě toho přívoz využívá řada lidí, kteří dojíždějí přes nádrž do Rakouska do zaměstnání.
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Pokud není přívoz v provozu, musí auta přehradu objíždět, což představuje po silnici z Horní Plané do Bližší Lhoty přibližně 23 kilometrů.
„Přerušení provozu je komplikace především pro lidi, kteří tuto dopravu využívali pravidelně. Kvůli nedostatku vody jsme přívoz museli vyndat z vody už v roce 2003. Od té doby se to zatím nestalo,“ doplnil Tahotný.
Pokles hladiny způsobil dlouhodobý nedostatek srážek. Povodí Vltavy přitom stále muselo z Lipna odpouštět vodu, aby zachovalo průtok Vltavy pod přehradou. Už několik měsíců je proto odtok vyšší než přítok. V okolí Horní Plané přitom navíc není přehrada příliš hluboká, což při poklesu hladiny provoz přívozu ztěžuje.
Ve Frymburku provoz pokračuje
Jiná situace je u přívozu u Frymburku. „U nás je větší hloubka, takže vody na provoz máme dost,“ řekl za přívoz mezi Frymburkem a Frýdavou Antonín Labaj.
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22. března 2021
Přesto však i zde možná budou muset na čas přerušit provoz. Důvodem je špatný stav cesty pod hladinou, kterou provozovatelé potřebují při vytahování lodě na břeh.
„Máme pozvané potápěče, kteří zjistí, jak to vypadá. Pokud bude cesta hodně rozbitá, budeme muset ihned provoz ukončit,“ poznamenal Labaj.