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Přívoz přes Lipno kvůli nedostatku vody přerušil provoz, poprvé po 23 letech

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  11:13
Přívoz Pionýr na druhý břeh Lipna vozí turisty i místní.

Přívoz Pionýr na druhý břeh Lipna vozí turisty i místní. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Přívoz loni v zimě opravovali.
Přívoz Pionýr vozí turisty z Horní Plané do Bližší Lhoty.
Přívoz loni v zimě opravovali a byl na suchu jen měsíc.
Přívoz jezdí mezi Horní Planou a Bližší Lhotou.
12 fotografií
Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musejí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem.

„Netušíme, jak dlouho bude provoz přerušen. Ale za současných podmínek už není možné přívoz provozovat. Hladina Lipna je o dva metry níže než normálně,“ uvedl Petr Tahotný z městského úřadu.

Lipenská přehrada město u původního koryta Vltavy rozdělila na dvě části. Podstatná většina Horní Plané zůstala na levém břehu nádrže. Na pravém břehu ale leží tři hornolipenské osady, kde žije zhruba 70 obyvatel. Kromě toho přívoz využívá řada lidí, kteří dojíždějí přes nádrž do Rakouska do zaměstnání.

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Pokud není přívoz v provozu, musí auta přehradu objíždět, což představuje po silnici z Horní Plané do Bližší Lhoty přibližně 23 kilometrů.

„Přerušení provozu je komplikace především pro lidi, kteří tuto dopravu využívali pravidelně. Kvůli nedostatku vody jsme přívoz museli vyndat z vody už v roce 2003. Od té doby se to zatím nestalo,“ doplnil Tahotný.

Přívoz Pionýr na druhý břeh Lipna vozí turisty i místní.
Přívoz loni v zimě opravovali.
Přívoz Pionýr vozí turisty z Horní Plané do Bližší Lhoty.
Přívoz loni v zimě opravovali a byl na suchu jen měsíc.
12 fotografií

Pokles hladiny způsobil dlouhodobý nedostatek srážek. Povodí Vltavy přitom stále muselo z Lipna odpouštět vodu, aby zachovalo průtok Vltavy pod přehradou. Už několik měsíců je proto odtok vyšší než přítok. V okolí Horní Plané přitom navíc není přehrada příliš hluboká, což při poklesu hladiny provoz přívozu ztěžuje.

Ve Frymburku provoz pokračuje

Jiná situace je u přívozu u Frymburku. „U nás je větší hloubka, takže vody na provoz máme dost,“ řekl za přívoz mezi Frymburkem a Frýdavou Antonín Labaj.

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Přesto však i zde možná budou muset na čas přerušit provoz. Důvodem je špatný stav cesty pod hladinou, kterou provozovatelé potřebují při vytahování lodě na břeh.

„Máme pozvané potápěče, kteří zjistí, jak to vypadá. Pokud bude cesta hodně rozbitá, budeme muset ihned provoz ukončit,“ poznamenal Labaj.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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