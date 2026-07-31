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Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem
Dálniční síť v České republice je od pátku zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic dopoledne spustilo provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,2 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na...
Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení
Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně jihočeského hejtmana a českobudějovické radní Lucie Kozlové (Naše Česko), která stojí u rybníku Dehtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné...
Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...
KVÍZ: Pivní znalci, předveďte se. Co víte o Budějovickém Budvaru?
Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...
OBRAZEM: Kraj rybníků svírá sucho. Žluté trávníky, žíznivé přehrady, za stroji se práší
Jižní Čechy, které jsou proslulé malebnými rybníky, se ocitly na suchu. Na většině zahrádek jsou žluté a spálené trávníky, na polích se za stroji jen práší, velké přehrady na tom také nejsou nejlépe...
Asfalt popálí tlapky za pár sekund, varuje veterinářka. Jaké jsou nejčastější chyby?
Veronika Křížová, sedmatřicetiletá veterinářka z Českých Budějovic, se v ordinaci se svým týmem nezastaví. Věnuje se hlavně péči o psy a kočky, ale běžně ošetřuje i králíky, morčata nebo potkany. V...
Děti hltaly každou radu. Krejčí v Písku ukázal, jak trénují hráči NBA
Hltali každý jeho pohyb. Oči jim zářily, když si mohli se svým idolem dát přihrávku, zkusit střelbu. Talentovaní basketbalisté si v Písku užili výjimečné chvíle. Na kempu jediného českého...
Vadí i plácnutí do míče. Tři lidé z vesnice se roky přou kvůli hluku ze sportoviště
Takzvaným impulzivním hlukem ze sportovní zábavy se už roky zabývají úřady a soudy. Do problému dostala obec Včelnou ležící u Českých Budějovic na první pohled úplně normální věc, totiž stavba...
Z fotbalu k financím. Polom radí profi sportovcům, jak nepřijít o miliony
Velké smlouvy, vysoké příjmy i krátká kariéra. Bývalý ligový fotbalista Roman Polom dnes radí sportovcům, jak nepodlehnout drahému životnímu stylu, vyhnout se pochybným investicím a zajistit se na...
U Budějovic shořel dům. Škoda je dva miliony, majitelé hledají uprchlé mazlíčky
Zhruba dvoumilionová škoda vznikla při nočním požáru, který v noci na pátek zasáhl rodinný dům v Rudolfově na kraji Českých Budějovic. Příčina je v šetření. Nikdo se nezranil, ale majitelé postrádají...
Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem
Dálniční síť v České republice je od pátku zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic dopoledne spustilo provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,2 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na...
OBRAZEM: Kraj rybníků svírá sucho. Žluté trávníky, žíznivé přehrady, za stroji se práší
Jižní Čechy, které jsou proslulé malebnými rybníky, se ocitly na suchu. Na většině zahrádek jsou žluté a spálené trávníky, na polích se za stroji jen práší, velké přehrady na tom také nejsou nejlépe...
Opilec sotva stál, přesto jel na benzinku pro další alkohol. Nadýchal pět promile
Řidič v Lišově na Českobudějovicku byl tak opilý, že sotva stál na nohou. Přesto si v pondělí večer 27. července dokázal dojet k čerpací stanici, kde si koupil další alkohol. Přihlížející na místo...
Hrady CZ se po 15 letech přestěhovaly na Hlubokou, festival je lépe dostupný
Rožmberk nad Vltavou je minulostí, putovní festival Hrady CZ se v Jihočeském kraji po 15 letech přestěhoval a bude nedaleko zámku Hluboká. Na místo i z něj pojede kyvadlová doprava z Českých...
Státní škola jde proti dětské přirozenosti, říká psycholog Studnička
Rodiče by při nástupu dítěte do první třídy neměli tlačit na výkon ani přenášet na potomky vlastní obavy, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz známý a uznávaný psycholog Milan Studnička. Mluví také o...
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Skoro dva miliony za home office. Pirátská místostarostka Prahy 3 žije na jihu Čech
Žižkov si na své konto může připsat další kuriozitu. Funkci místostarostky tam totiž vykonává pirátka Nikol Kroužek, která však bydlí v jižních Čechách. Kroužek si v Praze 3 ponechala trvalé...
Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení
Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně jihočeského hejtmana a českobudějovické radní Lucie Kozlové (Naše Česko), která stojí u rybníku Dehtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné...