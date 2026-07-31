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OBRAZEM: Kraj rybníků svírá sucho. Žluté trávníky, žíznivé přehrady, za stroji se práší

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  4:56
Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,... Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,...
Jižní Čechy, které jsou proslulé malebnými rybníky, se ocitly na suchu. Na většině zahrádek jsou žluté a spálené trávníky, na polích se za stroji jen práší, velké přehrady na tom také nejsou nejlépe a rybáři už teď o prázdninách museli slovit řadu rybníků. A důvod? Ten je prostý, zoufale schází voda. Vyprahlou krajinu zachytil fotoreportér iDNES.cz.

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