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Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Běžné zemědělství se stává vědou, řekl Pavel na Živitelce. Usedl i do traktoru
Prezident Petr Pavel odpoledne přijel s manželkou Evou na Zemi živitelku. Agrosalon na českobudějovickém výstavišti začal ve čtvrtek a pokračuje do úterý. Do areálu už zavítaly desítky tisíc lidí....
Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé
Majitelé vytáhli svá plavidla, pár lodí se krčí v bahně u břehu, záchranáři museli upravit přístaviště a často už raději jezdí k zásahu autem. Jihočeská vodní nádrž Lipno se nadále potýká s velkým...
Obrněný vůz URNA prorazil vrata vařičů, droga právě bublala v baňce
Dva muži a jedna žena dokázali za rok vyrobit a prodat vyšší desítky kilogramů pervitinu. Pohybovali se po Jihočeském kraji, pak se přesunuli na Příbramsko. Přestože postupovali velmi obezřetně a...
ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman
Jmenování jihočeského hejtmana a šéfa hnutí Naše Česko Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru způsobilo rozruch. Někteří začali mluvit o tom, že se teď začnou politici vracet k nápadu na...
Cestující se dočkali, v Budějovicích zavádí půlhodinovou jízdenku za dvacku
Od 1. září mohou cestující v Českých Budějovicích kupovat jízdenky na 30 minut. Podobná možnost byla naposledy před devíti lety. Doposud byla nejkratší hodinová za třicet korun, což část cestujících...
Muži se v muzeu zachtělo neprodejných kartiček, tak si je přímo před dětmi ukradl
Muzeum iluzí v Táboře má za sebou jednu neobvyklou, ale také smutnou událost. Přišel tam muž s dětmi, který si chtěl koupit speciální hrací kartičky. Ty však nejsou na prodej a dávají se pouze ke...
Od dálnice D3 u Českého Krumlova vede nový přivaděč, zrychlí i cestu na Lipno
Řidiči mohou ode dneška využívat nový přivaděč k dálnici D3, pomůže především těm, kteří jedou z nebo do Českého Krumlova. Stavba stála přibližně 400 milionů korun bez daně a díky ní bude provoz v...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Sucho překazilo výlov Rožmberku. Třeboňským rybníkům chybí 40 procent vody
Výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně s tradičním doprovodným programem letos kvůli suchu nebude. V třeboňských rybnících chybí 40 procent vody, což odpovídá 30 milionům metrům...
Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky
Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...
Maskovaný lupič vtrhl na pumpu s věrnou atrapou zbraně, zneškodnily ho policistky
Maskovaný muž přepadl v úterý večer benzinovou pumpu v jedné z obcí na Táborsku. Mladík mířil na obsluhu zbraní a chtěl vydat peníze z pokladny. Jako první dorazila na místo hlídka táborských...
Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé
Majitelé vytáhli svá plavidla, pár lodí se krčí v bahně u břehu, záchranáři museli upravit přístaviště a často už raději jezdí k zásahu autem. Jihočeská vodní nádrž Lipno se nadále potýká s velkým...
O post primátora Budějovic zabojuje deset stran či koalic, levice zkusí slepenec
Ještě před dvanácti lety to bylo celkem 17 uskupení, poté 14, dále 11 a letos ještě o jedno méně, tedy deset. Přesně tolik stran, hnutí či koalic se letos hodlá ucházet o hlasy voličů při komunálních...
ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman
Jmenování jihočeského hejtmana a šéfa hnutí Naše Česko Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru způsobilo rozruch. Někteří začali mluvit o tom, že se teď začnou politici vracet k nápadu na...
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Zbytečný hazard. Muž si chtěl natočit video na vagonu s auty a chlubit se na sítích
Hodně nebezpečnou jízdu vlakem si vybral muž, který se dostal na vagon převážející automobily a chtěl si tam natočit video a pak ho sdílet na sociálních sítích. Když souprava zastavila v Ševětíně na...
Na odpadech z tratí chce firma vybudovat biketrasy i jezírko. Spolek záměr odmítá
Dokončení dvou velkých dopravních staveb na jihu Čech se blíží. Jenže dál se řeší, kam s vybagrovanými odpady při jejich přípravě. V Ševětíně na Českobudějovicku se proto rozhodla těžební firma, že...