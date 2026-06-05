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Cisterny rozvážely pitnou vodu po kraji. Obce měly problémy s vlastními zdroji

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  15:42
Problémy se suchem řeší v jižních Čechách i obce s vlastními zdroji pitné vody. Ty nezvládají obsloužit velké odběry například při napouštění bazénů. Do akce tak v minulém týdnu musely cisterny, které například do Tučap na Táborsku navozily 110 tisíc litrů vody. Nyní vodohospodáři nikam nezavážejí, hydrologové však varují, že situace ve vrtech se i přes deštivé dny nezlepšila.
Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku.

Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku.
Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku.
Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku.
Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku.
5 fotografií

Zakazují napouštění bazénů nebo zalévání či mytí aut pitnou vodou. Jihočeské obce tak bojují s jejím nedostatkem. Na některých místech situace zašla až tak daleko, že tam museli vodohospodáři ze společnosti Čevak vozit vodu cisternami.

V květnových týdnech se to dotklo i Tučap na Táborsku. Zákazy jim podle starosty Pavla Nováka příliš nepomohly. „V tu chvíli si všichni okamžitě začali napouštět bazény. Je to strašně těžko vymahatelné, protože se nedá nijak dokázat, odkud brali vodu,“ řekl pro ČTK.

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Problém představují i chataři, kteří přijíždějí na víkend. Obec se s nedostatkem vody potýká několik let. Při kůrovcové kalamitě před čtyřmi lety totiž přišla kvůli odlesnění o zdroje vody, které ji zásobovaly sto let. Na připojení k vodárenské soustavě za 47 milionů korun nemají peníze a dotace nejsou.

Jitka Kramářová, mluvčí vodohospodářské firmy Čevak, pro iDNES.cz potvrdila, že v Tučapech situaci řeší. „Museli jsme přistoupit k dovozům, abychom obyvatelům zajistili dodávky pitné vody. Celkem se tam otočilo deset cisteren, které zavezly 110 kubíků,“ uvedla minulý pátek.

Obec Jivno na Českobudějovicku. (2. června 2026)
Obec Jivno na Českobudějovicku. (2. června 2026)
Obec Jivno na Českobudějovicku. (2. června 2026)
Obec Jivno na Českobudějovicku (2. června 2026)
5 fotografií

Vodu prý v kraji zaváželi jen do zdrojů nebo vodojemů, na návsi jejich cisterna nikde nestála. Problémy řeší v malých obcích s vlastními zdroji, kde mohou komplikace nastat právě s příjezdem chatařů. Naopak místa napojená na Římovskou přehradu obtíže nepociťují. Kramářová však nechtěla mluvit za celý kraj, protože společnost ho nepokrývá kompletně.

Cisternu minulý týden vodohospodáři dopravili i do Jivna na Českobudějovicku. Starosta Pavel Halámka popsal, že se jedná o nárazový problém. „Je to hlavně tím, že občané nejsou zodpovědní při napouštění bazénů a podobně,“ sdělil. Pravidla, jak při napouštění postupovat, shrnul i Čevak na svém webu a obce tyto pokyny též vyvěšují.

Zdroje stačí na běžnou spotřebu, ale pokud někdo hodí hadici do bazénu a vypustí nám pět nebo osm kubíků za den, tak už pak máme problém.

Radek Kněžínekstarosta Číměře

Jivno právě kvůli problémům se zásobováním vodou v minulosti vybudovalo nový zdroj a vodojem. Potíže podle Halámky neřeší každý rok. „Letos je trochu větší sucho, tak je to znát víc. Loni to bylo úplně bez problémů,“ dodal.

Problémy s vodou mívají i v osadě Sedlo spadající pod Číměř na Jindřichohradecku. Starosta Radek Kněžínek upřesnil, že jsou v místě závislí na podzemních zdrojích, mají tam studnu a vrt, ale když poklesne hladina spodních vod, tak jim dělají potíže větší jednorázové odběry.

„Zdroje stačí na běžnou spotřebu, ale pokud někdo hodí hadici do bazénu a vypustí nám pět nebo osm kubíků za den, tak už pak máme problém. Studny se podsají, potrubí se zavzdušní a pak kolem toho musíme půl dne lítat a tu vodu dovozit,“ pokračoval.

Studny jsou prý nastavené na určitý stálý odběr, při velkém odběru se těžko vrací do normálního stavu. Zátěž na zdroje vody představují i chataři, kteří přes léto podstatně navýší počet osadníků. Obec žádné nařízení nevydávala, omezení zalévání, mytí aut či napouštění bazénů koluje spíš jako sousedská informace. „Problém máme léta a všichni osadníci vědí, jak se zachovat,“ doplnil Kněžínek.

Starosta: Lidé se musí zamyslet

Od minulé středy řešily přerušení dodávek vody i Nové Hrady na Českobudějovicku ve svých osadách Byňov a Jakule. Příčinou byla zvýšená spotřeba, ale zřejmě i porucha, která část vody brala.

„To byla poslední zpráva z rána, že voda je plně funkční a že hledají poruchu v jedné části na Jakuli,“ komentoval minulý pátek po poledni starosta Vladimír Hokr. Uklidnil, že vody ve zdroji bylo i tak dost, a věřil, že situace už bude stabilní. Podobný problém tam řešili i loni.

Novohradsko také zásobovali cisternami. Hokr si pochvaloval okamžitou reakci vodohospodářů. „Hned, jak ve středu ten problém nastal, tak jak do Byňova, tak do Jakule navezli dvě cisterny a vyměňovali tu vodu,“ líčil. Se zástupci Čevaku řešili i možné zapůjčení kubíkové nádrže v případě delších komplikací, nakonec to však nebylo potřeba a dodávka se vždy obnovila.

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Do Ločenic na Budějovicku cisterny dosud jezdit nemusely. Zákazy odběru pitné vody pro zalévání, mytí aut či napouštění bazénů přesto zavedli. „Spotřeba spadla ze 130 kubíků za 24 hodin na zhruba 80 až 90, takže je vidět, že opatření zabralo,“ mínil starosta Jaroslav Bína.

Obec má své vrty, které prý mají dostatečnou kapacitu. Když se ale spotřeba zvedla na trojnásobek, výtlak nestačil dočerpávat do vodojemu, který zásobuje Ločenice a Svatý Jan nad Malší, a voda byla zakalená. „Voda nedošla, ale museli jsme vydat nějaké omezení. Lidé se nad tím musí zamyslet, buďme rádi, že nám teče voda z kohoutků,“ pravil Bína.

V tomto týdnu do kraje dorazily deště a vodohospodáři podle Kramářové vodu v těchto dnech nikam nevozí. „Bude to kombinace dešťů i toho, že lidé zdaleka tolik nekropí, nenapouštějí bazény a podobně,“ mínila. Hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu se však domnívá, že deště měly na stav vrtů minimální vliv.

Sucho v České republiceZobrazit

„Srážky v posledních dnech byly skvělé pro půdu, ale do hloubky se ta voda prakticky nedostala, protože nahoře byl příliš velký deficit,“ zhodnotil. Podle jeho dat zůstaly vrty na stejné hladině. Pokud někde teče více vody například v řekách, je to tím, že tam stekla.

V kraji za posledních sedm dní napršelo v průměru 40 milimetrů srážek. Byly nerovnoměrné, na Strakonicku to bylo jen 20 milimetrů, v Budějovicích 85. Srážkové úhrny v příštím týdnu by se měly pohybovat mezi 10 a 60 milimetry. „Ani těch 60 milimetrů nebude podle mě znamenat nějakou zásadní změnu v hladinách podzemních vod,“ uzavřel Vlasák.

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