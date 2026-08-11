Motýlům vadí horko i sucho. Klimatické změny je nutí ke stěhování, ukázala studie

Vědci přirovnávají motýly k pověstným kanárkům v dole – kvůli svému krátkému životnímu cyklu a extrémní citlivosti na podmínky prostředí fungují jako citlivý varovný systém pro celou planetu.
Analyzovali 1 758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že 80 procent přesunů motýlů souvisí s klimatickými změnami. Závěry studie publikoval odborný časopis Nature Ecology & Evolution.
„Naše práce jasně ukazuje, že překreslení mapy biodiverzity není otázkou vzdálené budoucnosti, ale právě probíhající realitou,“ uvedl spoluautor studie Robert Tropek z katedry ekologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR.
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Příkladem podle něj může být modrásek ligrusový, jenž z Česka prakticky zmizel. Důvodem jeho přesunu je kromě klimatických změn i intenzivní zemědělství. Podobný trend se týká i jiných druhů.
„V Evropě je situace složitější, nachází se v ní nemalá část více než čtvrtiny druhů, jejichž areál rozšíření se zmenšuje. Může za to kombinace ničení původního prostředí lidskou činností, zejména intenzivním zemědělstvím, a negativních důsledků klimatických změn,“ řekl spoluautor studie Michal Barták, jenž je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a nyní působí na univerzitě v Helsinkách.
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Tropek řekl, že změny však stojí například za návratem některých druhů do České republiky. Jde například o modráska tmavohnědého, modráska jetelového a soumračníka podobného. „Postupně z naší krajiny ubývaly a nyní se zase vrací,“ uvedl.
Vědci zatím netuší, jak se přesuny motýlů do jiných lokalit projeví v dlouhodobém vývoji. „Kvůli stále zřetelnějším změnám klimatu se motýli po celém světě musí rychle stěhovat do nových oblastí, aby vůbec přežili. Teprve se ukáže, jestli v novém areálu najdou všechny nutné podmínky a nepůjde jen o zoufalý krok předcházející jejich rychlému vyhynutí. A to nejen v dalekých tropech, ale i v ochuzené evropské krajině,“ řekl Tropek.