Kraj nám zakázal vozit lidi mezi jihočeskými městy, tvrdí Student Agency

Když dopravci skončila předchozí licence, požádal o novou, platnou od 12. prosince.

„Jakmile jsme si zažádali, tak kraj řekl, že si nepřeje, abychom mezi městy Český Krumlov a České Budějovice, stejně jako na trase České Budějovice - Písek, přepravovali cestující, kteří nepokračují dál. Jinými slovy: kraj nám řekl, že nám ve všední dny zakáže přepravovat cestující, kteří jedou z Krumlova nebo z Písku do Budějovic, protože tam má svoje objednané spoje. Rozhodl se omezit cestující v tom, aby mohli využívat našich spojů, a chce je přesměrovat do sebou objednávaných linek,“ řekl mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Omezení zakotvil kraj do nové licence. Stav trvá od 12. prosince. „Začali jsme takhle jezdit, neustále jsme se omlouvali cestujícím, protože pro ně to bylo naprosto nepochopitelné, jezdí do školy, do práce,“ uvedl Ondrůj.

Firma Jikord, jihočeský koordinátor dopravy, podle svého vyjádření informovala 16. prosince majitele Student Agency Radima Jančuru, že kraj stanovisko přehodnotil. Důvodem byl nárůst cestujících v autobusech od letošního září.

„Pan Jančura to přivítal s tím, že podá na magistrátu hlavního města Prahy novou žádost o licenci, která tak bude vydána bez jakýchkoliv omezujících podmínek pro nabírání cestujících v zastávkách,“ sdělila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová.

Student Agency ale dosud žádné nové stanovisko kraje nemá. Podle Ondrůje je Jančura 14 dní služebně v Rakousku.

„Rozhodující jsou ředitelky autobusové dopravy, které vedou jednání o licenci. Žádnou takovou informaci neměly. Domníváme se, že cestující, kteří byli oprávněně naštvaní, zaplavili kraj stížnostmi a negativními reakcemi. Žádnou novou licenci nikdo nevydal,“ řekl Ondrůj.

Kraj podle něj v covidové době, kdy cestujících jezdí méně, hledal cestu, jak vylepšit ekonomiku spojů, jež objednává.

„Naše spoje kraj nedotuje. Nepobíráme (od kraje) žádné dotace na provozování spojů, jezdíme na komerční riziko. Kraj nás tím ekonomicky poškozuje, protože nám úředním rozhodnutím ze spojů vyvedl stovky cestujících, kteří tam s námi denně jezdí,“ prohlásil Ondrůj.

Dopravce je připravený vrátit provoz na linkách okamžitě do původního stavu. Podle Ondrůje vznikla stejná situace už dříve, když byl hejtmanem Jiří Zimola, tehdy z ČSSD. „Taky se to setkalo s extrémně negativní odezvou ze strany veřejnosti a vracelo se to zpátky,“ připomněl Ondrůj.