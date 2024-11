Jedna firma obnovila bílé pruhy na silnici, druhá ji záhy vyfrézovala kvůli opravě

Je to jen několik týdnů, kdy na hlavním tahu ze Strakonic do Volyně na silnici obnovili vodorovné značení. Běžná věc. Jenže nedávno upravenou vozovku začali frézovat a zánovní značení tím zničili.

Všimli si toho někteří řidiči u Strunkovic nad Volyňkou, kteří na to upozornili redakci MF DNES. „Moc tomu nerozumím. Nedávno to tady stříkali, a teď to vyfrézují. To moc nedává smysl,“ zmínil jeden z motoristů, který místem pravidelně projíždí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pod které tato komunikace první třídy spadá, reagovalo, že se to může stát. A jen těžko to podle něj jde stoprocentně uhlídat. Někdy to vyloženě ani není možné.

„I když se poměrně nedávno na silnici pokládka VDZ (vodorovné dopravní značení) dělala, mohlo se stát to, co se občas stává. A to je, že se při prohlídce na některých úsecích objevily nově vznikající závady. Ty je třeba ještě před zimním obdobím odstranit, aby nedocházelo ke zbytečnému, ještě většímu poškození vozovky,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Toto konkrétní frézování nedaleko Strakonic je součástí větší a dlouhodobější zakázky na údržbu a opravu částí silnice od Nové Hospody na Písecku až po Strážný na hranicích s Německem. Asfalt tam po prohlídkách na vytipovaných místech postupně odstraní a nový pokládá firma Strabag za celkovou cenu pět milionů bez daně. Dopravní omezení většinou trvá jen několik dní.

Na vodorovné značení má ovšem ŘSD nasmlouvané zase jiné firmy. A pak se právě stane, že se udělá podle dlouhodobého plánu nějaký nátěr a nedlouho poté se místo opravuje a musí se poté znovu malovat. To pak stojí i peníze navíc. Metr čtvereční nátěru stojí zhruba od 160 do 600 korun, záleží na životnosti i druhu barvy. Akrylátové jsou levnější, dvousložkové plastové dražší.

„Chápu, že se to může zdát poněkud nešťastné, ale ne vždy se tomuto souběhu dvou akcí dá předejít. Obnova VDZ se dělá také průběžně a vychází rovněž z daných rámcových dohod a následně jednotlivých dílčích smluv,“ popsal Koloušek s tím, že taková smlouva je třeba na pět let.