Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

Autor:
  13:26
Jednoho dne v Horní Stropnici na Českobudějovicku zkontrolovali obecní účet a zjistili, že tam nejsou peníze. Okamžitě kontaktovali banku, u které účet vedou, a také policii. „Ztratilo se nám dohromady 10,17 milionu korun, které jsme měli připravené na investice,“ vysvětloval na podzim roku 2024 starosta Horní Stropnice Václav Kučera. V těchto dnes kriminalisté představitele obce obvinili.

V Horní Stropnici na Českobudějovicku dělá už od roku 1998 starostu Václav Kučera, radní Jihočeského kraje a bývalý rezident StB. | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Podle Václava Kučery (KSČM), starosty obce s 1 500 obyvateli, zmizela částka přibližně na přelomu léta a podzimu roku 2024. Starosta o ztrátě peněz tehdy hovořil jako o kybernetickém útoku. Sám pak oznámil, že je potřeba posílit ochranu, aby se něco podobného neopakovalo.

„V úvahu připadá, aby odchozí platbu muselo propříště schvalovat více pověřených osob. My můžeme maximálně udělat opatření v podobě rozdělení peněz obce na více účtů,“ zmínil Kučera.

Podle kriminalistů však zásadním způsobem pochybil právě on sám. „Vyšetřovatel krajské kriminální služby v uplynulých dnech obvinil představitele jedné jihočeské obce ze zvlášť závažných zločinů zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Neupřesnil, že se jedná právě o starostu Horní Stropnice, ale iDNES.cz má tuto informaci potvrzenou. Vloni se navíc redakce této události také věnovala. Starosta potvrdil, že ho policie stíhá a v únoru se chystá pozici starosty opustit. Ve funkci je bezmála dlouhých 28 let a patří tak v tomto ohledu mezi nejoblíbenější starosty na jihu Čech.

„Podle kriminalistů a shromážděného materiálu si obviněný muž měl do svého notebooku, používaného i pro výkon své funkce, nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup,“ pokračoval Matzner.

Obci na Budějovicku vysál hacker z účtu 10 milionů, případ vyšetřuje policie

Tímto krokem pravděpodobně umožnil neznámému pachateli přístup do počítače a přístup k bankovnímu účtu svému, ale také k bankovním účtům obce.

Potvrdil transakce v telefonu

Této skutečnosti pachatel pravděpodobně využil a za necelých čtyřiadvaceti hodin začátkem září 2024 neoprávněně zadal třicet bankovních transakcí z účtů obce. „Obviněný navíc tyto pachatelovy transakce ve svém mobilním telefonu bankovním klíčem potvrdil. Pachatel tak z účtů obce odčerpal, či spíše ukradl, více jak 10 milionů korun,“ upřesnil policejní mluvčí.

Obviněný starosta tedy podle kriminalistů nakládal se svěřenými prostředky obce v rozporu s účelem, pro který mu byly svěřené a neplnil řádně výkon své funkce. „Následkem toho byla obci způsobená škoda velkého rozsahu a chod obce byl ochromený,“ konstatoval Matzner.

Místostarosta Horní Stropnice František Vaněček (KSČM), byl ze stíhání svého kolegy překvapený. „Nicméně zatím je to ve fázi, kdy je pan starosta obviněný, takže existuje presumpce neviny a dokud není odsouzený, tak se na něj nahlíží jako na nevinného. Cítím to tak, že vědomě pan starosta podle mě nic neudělal, musela se někde stát nějaká chyba. Ale že by chtěl obci vědomě zcizit deset milionů, tak to určitě ne,“ hájil Kučeru místostarosta.

I podle dalších ohlasů starosta vůbec nechtěl záměrně připravit obec o peníze. Předtím ale podle zdroje iDNES.cz sám investoval vlastní prostředky a právě člověk, se kterým takto obchodoval, následně připravil obec o miliony korun.

„Byli jsme těsně před placením částky deseti milionů korun stavební firmě, která nám tu vybudovala novou hasičskou zbrojnici. Zjistili jsme, že jim nemáme z čeho zaplatit. Domluvili jsme se s nimi na tom, že jim částku splatíme později,“ ujišťoval loni stropnický starosta.

Obviněný muž je vyšetřovaný na svobodě. V případě, že by jej soud pro tyto zločiny odsoudil, hrozil by mu trest odnětí svobody v délce až deseti let.

Jak to vypadá s financemi obce nyní, popsal místostarosta Vaněček. „My jsme si zajistili, nebo pan starosta v té době zajistil, půjčku od Sdružení Růže. To byla půjčka ve výši tří milionů, která nám pomohla víceméně dofinancovat rozjeté akce, které jsme v obci měli, například výstavbu nové hasičské zbrojnice,“ upozornil.

Půjčka je už podle Vaněčka splacená a letos se ve Stropnici nedělaly žádné větší investice, jen nutné práce a opravy. „Takže by se dalo říct, že z toho nejhoršího jsme venku, že už něco máme uspořeného. Myslím si, že už příští rok můžeme začít větší investice,“ doplnil místostarosta.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a...

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

ODS ukončila členství jihočeským odpadlíkům. Nešťastné a nevhodné, reagoval Kuba

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Vedení ODS ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil místopředseda občanských...

Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

V Horní Stropnici na Českobudějovicku dělá už od roku 1998 starostu Václav

Jednoho dne v Horní Stropnici na Českobudějovicku zkontrolovali obecní účet a zjistili, že tam nejsou peníze. Okamžitě kontaktovali banku, u které účet vedou, a také policii. „Ztratilo se nám...

11. prosince 2025  13:26

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

11. prosince 2025  10:30

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli na úvod 1. kola evropských pohárů

Volejbalisté Českých Budějovic před zápasem

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli své úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Milon Atény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru...

10. prosince 2025  22:38

Kamiony zmizí ze sídliště i od školky. Začala stavba vytouženého obchvatu Blatné

V Blatné začala stavba první etapy přeložky silnice II/173. Nová komunikace za...

Nákladní doprava nyní jezdí v Blatné na Strakonicku přes sídliště i kolem školky. Z ulic ji odvede obchvat za více než 335 milionů korun, jeho stavba potrvá přes dva roky. Navazovat by na něj měla...

10. prosince 2025  17:32

Za Kubou odchází třetina jihočeské ODS. Přijdou noví členové, předpovídá Jirsa

Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a...

S odchodem hejtmana Martina Kuby z ODS opustila jihočeské občanské demokraty asi třetina členů. Konec by se podle odhadů měl týkat přibližně 300 lidí. V ODS na jihu Čech zůstává nyní přibližně 600...

10. prosince 2025  14:23

Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky

Energoblok zásobuje elektřinou na čtyři tisíce obyvatel Českého Krumlova.

Plánovaný projekt kotle na spalování komunálních odpadů v Přísečné u Českého Krumlova už podruhé neprošel řízením EIA krajského úřadu. Záměr vrátil odbor životního prostředí kraje investorovi k...

10. prosince 2025  11:44

V kuchyni začalo hořet. Žena stihla před plameny utéct, muž zemřel

Požár v domě na Kaplicku podle hasičů nastal v kuchyni. (10. prosince 2025)

Požár rodinného domu ve Smrhově na Českokrumlovsku si ve středu nad ránem vyžádal jednu oběť. Zemřel muž, který v rodinném domě bydlel. Žena stihla z objektu utéct a vyvázla bez zranění. Příčiny...

10. prosince 2025  9:01

Nový most přes Lužnici testoval Kocour, vlaky se na Bechyňku vrátí o víkendu

Při zátěžových zkouškách vjely na železniční most přes Lužnici lokomotiva a dva...

V sobotu začnou po pěti měsících opět jezdit vlaky z Tábora do Bechyně po železničním mostě přes Lužnici. Od července byl uzavřený kvůli rekonstrukci a na trati byla výluka. Stavaři mimo jiné...

9. prosince 2025  16:01

Zraněný řidič po nehodě odešel do tmy. Hluboko v poli ho vystopoval svědek

Po zásahu v poli byla sanitka pořádně zabahněná.

Náročný zásah absolvovali záchranáři z Jindřichova Hradce. Přijeli k havarovanému autu, ale zraněný řidič mezitím odešel do rozbahněného pole. Vydal se za ním svědek nehody, který ho po dvou...

9. prosince 2025  14:12

V referendu řekli spalovně ne. Teď v Písku netuší, čím budou vytápět byty i školy

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Obyvatelé Písku na podzim v referendu odmítli stavbu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), jenže město teď nemá náhradní řešení, jak zajistit teplo. Na radnici tak teď musí řešit, odkud...

9. prosince 2025  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zavážet, nebo zatopit. V Ševětíně řeší úpravy plánů na využití vytěženého lomu

V Ševětíně, kde těží štěrkopísky společnost Kámen a písek (KaP), vznikla proti...

Co je důležitější? Jezero na pitnou vodu, nebo lom s drtírnou stavebních odpadů a skládkou kameniva a betonu. Okolo Ševětína na Českobudějovicku se rozhořel další spor kolem těžby kamene a...

8. prosince 2025  16:27

Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Odchod hejtmana Martina Kuby z ODS způsobil u jihočeských občanských demokratů pořádnou bouři. Stranu po letech neopustil jen on jako šéf jihočeské buňky, ale s ním i drtivá většina krajských a...

8. prosince 2025  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.