Velký strom spadl v neděli před půl pátou odpoledne na auto projíždějící po silnici I/24, která spojuje Třeboň a hraniční přechod s Rakouskem u Halámek.
„Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice byla zhruba hodinu neprůjezdná. Policisté odkláněli auta na objízdné trasy,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Záchranáři měli v péči tři lidi. „Mladá žena utrpěla zranění v oblasti hrudníku a dolních končetin. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji transportovali na urgentní příjem jindřichohradecké nemocnice. Dalšími dvěma osobami, které záchranáři po dopravní nehodě vyšetřovali, byly děti. Proto podrobnější informace nebudeme poskytovat. Obě předali do péče dětského oddělení téže nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.
Profesionální hasiči z Třeboně a dobrovolná jednotka ze Suchdola nad Lužnicí odstranili strom z vozidla a následně z vozovky a po odtahu auta místo nehody uklidili.