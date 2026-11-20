Zrovna se dívala do telefonu a najednou přišla obrovská rána. „Všichni jsme byli v absolutním šoku, nikdo nechápal, co se právě stalo.“
Těmito slovy popisovala s několikadenním odstupem srážku s osobním vlakem cestující z protijedoucího rychlíku Ema Faltýnová. Od střetu v mrazivém ránu u Zlivi na Českobudějovicku uplynulo v pátek 20. listopadu přesně rok. Ve vlacích jelo 50 lidí.
Pravděpodobnou příčinou nehody byla od začátku chyba strojvedoucího rychlíku, který projel návěstidlo s příkazem stůj. To letos v září potvrdili i inspektoři.