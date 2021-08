Muže v Táboře srazil vlak a přišel o část nohy. Doprava na trati stála

Nehoda se stala krátce po poledni v městské části Čápův Dvůr ve směru na táborské letiště. Na místě zasahovaly všechny složky záchranářů a provoz na trati Tábor–České Budějovice byl kvůli vyšetřování okolností nehody zcela zastaven.

„Muž utrpěl vážná zranění, došlo k částečné amputaci jeho dolní končetiny,“ informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.

Na místo vyslalo zdravotnické operační středisko dvě sanitky z Tábora včetně lékaře. Záchranáři muže na místě ošetřili a uvedli jej do stabilizovaného stavu.

„K nehodě byl následně vyslán také vrtulník Letecké záchranné služby Jihočeského kraje, který muže ve velmi vážném stavu převezl do traumacentra nemocnice v Českých Budějovicích,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzana Fajtlová.

Přesné okolnosti případu nyní zjišťují policisté.

„Zatím víme pouze to, že se muž pohyboval přímo na kolejišti, a to v místech, kde je to zakázáno. K přecházení kolejiště slouží pouze vyznačené přechody,“ doplnil Bajcura s tím, že případ nyní budou policisté vyšetřovat ve spolupráci s drážní inspekcí.