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V jižních Čechách se střetly vlaky, provoz na koridoru stojí

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  18:03aktualizováno  18:32
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Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. (16. listopadu 2026) | foto: Hasiči SŽ

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe dnes kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich vykolejení. Provoz na koridorové trati je zastavený.

„Hasiči Správy železnic evakuují cestující. Událost se vyšetřuje,“ informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.

„V železniční zastávce Hluboká nad Vltavou došlo před půl šestou ke střetu dvou vlaků. Střet se obešel bez zranění. V jednom vlaku cestovalo zhruba osm desítek lidí, v druhém do deseti osob,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Krausová.

Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u strojvedoucích negativní. „Policisté pracují na místě. Cestující jsou mimo vlaky. Okolnosti a přesné příčiny střetu jsou předmětem dalšího šetření. Provoz na trati je zastaven,“ dodala Krausová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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