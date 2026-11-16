„Hasiči Správy železnic evakuují cestující. Událost se vyšetřuje,“ informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
„V železniční zastávce Hluboká nad Vltavou došlo před půl šestou ke střetu dvou vlaků. Střet se obešel bez zranění. V jednom vlaku cestovalo zhruba osm desítek lidí, v druhém do deseti osob,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Krausová.
Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u strojvedoucích negativní. „Policisté pracují na místě. Cestující jsou mimo vlaky. Okolnosti a přesné příčiny střetu jsou předmětem dalšího šetření. Provoz na trati je zastaven,“ dodala Krausová.