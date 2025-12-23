Informaci o nehodě na železničním přejezdu P1032 dostaly záchranné složky v úterý před devátou hodinou ráno. Vyrazili k ní policisté z obvodního oddělení Horní Vltavice, prachatičtí dopravní policisté, tři posádky záchranářů a hasiči Správy železnic.
„Policisté zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Dacia Dokker pravděpodobně nerespektoval dopravní značení na nechráněném železničním přejezdu a vjel na něj v době, když přijížděla vlaková osobní souprava od Volar,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Po nárazu řidič utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem. „Podlehl jim bezprostředně po nehodě. Zasahující lékař tak mohl pouze konstatovat jeho smrt. Dále záchranáři poskytli péči nezletilé osobě, kterou po vyšetření transportovali do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Řidič vjel na přejezd přímo před vlak, strojvedoucí houkal marně
Ve vlakové soupravě cestovali pouze dva lidé, nikdo z nich nebyl zraněn. Provoz na místní komunikace je uzavřený po dobu vyšetřování nehody. Nejezdí ani vlaky mezi Volary a Lenorou.