V Prachaticích začne růst nová střelnice, místo staré bude sportoviště

Problém trval několik let. Nyní se přiblížila doba, kdy prachatičtí obyvatelé, radnice ani členové střeleckého klubu nebudou muset řešit osud místní střelnice. Letos má podle plánů začít výstavba nového areálu za průmyslovou zónou v Krumlovské ulici.

„Projektovou dokumentaci máme hotovou, v létě zažádáme o stavební povolení,“ hlásí starosta Prachatic Martin Malý. Současná střelnice se nachází v lokalitě Pod Cvrčkovem, kde stojí rodinné domy a další mají přibývat.

„Hlukové limity se postupně zpřísňovaly a mohly způsobit to, že by zde začala platit stavební uzávěra. Přitom město v této velké lokalitě vlastní pozemky, které chce v budoucnu zastavět,“ vysvětluje Malý. Nová střelnice se z této lokality přesune, navíc bude odhlučněná. Stavba tak vyřeší palčivé téma.

Začne pravděpodobně ještě letos. „Vyřízení stavebního povolení může trvat tři měsíce, je však možné, že ho získáme dříve. V tom případě bychom už na podzim mohli položit základy,“ míní předseda prachatického střeleckého klubu Josef Amort. Radnice i klub dlouho hledaly kompromis, kam střelnici přemístit, aby členům zůstala možnost střílet ve městě.

Po několika neúspěšných variantách padla před necelými dvěma lety volba na průmyslovou zónu a místo poblíž sběrného dvora. Tady hluk nebude bránit další výstavbě a omezení nebudou hrozit v současnosti ani budoucnu. „Když člověk stojí zvenku odhlučněné haly, je střelba slyšet skutečně mírně. Vzniká jen slabý hluk, který se do norem vejde,“ ujišťuje starosta.

V roce 2017 koupilo město od střeleckého klubu střelnici za necelých dvanáct milionů korun. Ten pak finance využil na koupi nového pozemku a dále s nimi počítá na stavbu odhlučněné haly.

„Město vedle tohoto krytého prostoru postaví ještě malou nekrytou střelnici pro vzduchovku a malorážku, lehké zbraně, které nezpůsobují velký hluk,“ podotýká starosta. Střelnice tak bude rozdělena na dvě části. Letošní rozpočet Prachatic vyhrazuje na záměr skoro devět milionů korun bez daně.

Atleti se možná dočkají tunelu

Prostor pro střelce se po přesunu zmenší. Ve staré střelnici měli k dispozici 40 stavů. „Nyní jich budeme mít dvacet, nebo možná třeba ještě dva navíc. Střelba se však zrychlí, protože budeme mít elektronické terče. Střelec si terč zmáčknutím přiblíží a přelepí. Urychlí se tím i střídání lidí u jednoho stavu,“ popisuje Amort.

Než bude mít klub k dispozici novou halu, bude stále využívat starou. „Po prodeji střelnice městu podle smlouvy neplatíme žádný nájem. Hradíme si pouze energie,“ dodává předseda. Klub aktuálně tvoří kolem stovky střelců a je největším v regionu.

Otázkou zůstává, jak město využije současnou střelnici. Možností je více. Radnice plánuje zadat studii, která napoví, jak opuštěný prostor co nejlépe využít.

„Jsou tam minimálně dvě velké plochy. Nejspíše budou zastřešeny a vznikne druhá sportovní hala,“ pokračuje Malý. Ta současná v ulici U Stadionu poskytuje hrací plochu například futsalistům, volejbalistům nebo basketbalistům. Svůj prostor zde mají také judisté nebo stolní tenisté.

Ve městě je poptávka po tenisových kurtech

Poptávka je naopak v Prachaticích po tenisových kurtech. „Ty by mohly střelnici nahradit. Zároveň by se daly využít také na další míčové sporty, kterým vyhovují podobné rozměry hřiště. Ptali se také místní atleti, pro ně může být postavený atletický tunel,“ vypočítává Martin Malý. V menší části současné střelnice by pak mohly vyrůst kurty na squash.

Právě tenistům v Prachaticích chybí kryté hřiště na zimní měsíce, musí tak trénovat v okolních městech.

„Jezdíme do Strakonic nebo Českého Krumlova, ta intenzita ale není nijak závratná, takže je to pak hlavně na začátku sezony po přípravě dost znát, soupeři jsou lépe rozehraní. Ještě hůře jsou na tom děti, které prakticky nemají kde trénovat,“ řekl už dříve kapitán závodního prachatického tenisového družstva Vladimír Prošek.