Oblíbené středeční koncerty vyřadila budějovická radnice z víceletých grantů

Hudba různých žánrů, desítky kapel, v součtu tisíce fanoušků. Tak vypadají už řadu let středy před hudebním klubem K2 na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Série letních open air koncertů funguje díky dotačním programům města.

Od letošního roku se však tato podpora značně sníží. Rozhodnutí o vyškrtnutí projektu ze seznamu žadatelů o víceleté granty padlo na posledním jednání zastupitelstva v loňském roce.

„Proč nás město nevybralo, to nikdo neví. Středy před K2 jsou možná jediným projektem, který splňuje veškerá kritéria pro víceleté granty. Město to odůvodnilo tím, že kdyby nastal v období provozování akce nějaký problém, tak nechce garantovat dvouletou podporu,“ uvedl provozovatel klubu Lukáš Michal s tím, že toto nepovažuje za pádný argument.

Odvolával se i na předsedu hodnotící komise Radima Beránka. „Podle něho máme naopak vždy všechny podklady od městské policie v pořádku,“ dodal.

Dodrželi všechna pravidla

Beránek přímo na jednání zastupitelstva veřejně prohlásil, že projekt každoročně obhajuje.

„Kontaktoval jsem proto koordinátora iniciativy Chceme noční Budějce, který potvrdil, že se v souvislosti s konáním akce neřešil ani jeden incident. Důležitá je zde dlouhodobost. Středy před K2 jsou tradiční akcí, která se postupně rozšiřuje. Navíc jako jedna z mála splňuje požadavek nadregionálnosti,“ shrnul.

Regionální i sociální přesah události potvrdil také náměstek primátora Juraj Thoma. Z vybraného dobrovolného vstupného totiž klub K2 podporuje budějovické centrum Arpida, které poskytuje služby pro lidi se zdravotním postižením.

„Na druhou stranu mohou být podobné akce pro mnohé kontroverzní, protože se konají poblíž centra města do pozdních večerních hodin,“ odůvodnil náměstek. Podle Thomy jsou výhrady občanů žijících poblíž klubu nejzávažnější.

Podpora akce podle něho i proto na radě města již několikrát prošla nejtěsnější možnou většinou.

„Proto se nám zdálo jako rozumnější držet projekt v jednoletých grantech. Kdyby se objevil v souvislosti s festivalem nějaký závažný problém, město může v případě tohoto grantu okamžitě zareagovat. Lze například stanovit dodatečné podmínky pro přidělení finanční podpory nebo upravit její výši,“ dodal Thoma.

I přes tyto argumenty většina opozičních zastupitelů s návrhem vyloučit středy před K2 z víceletých grantů nesouhlasila. „Je určitě dobré podporovat nové kulturní projekty. Ale ty by se měly hlásit nejdříve do jednoletých grantů a až po získání důvěry usilovat o ty víceleté,“ řekla Zuzana Kudláčková za Piráty.

Vyloučení by podle provozovatele Michala nemělo akci nijak ohrozit, pokud na její pořádání klub dostane alespoň grant jednoletý. „Jestli to tak ale skutečně bude, to teď nikdo neví,“ potvrdil s tím, že o tento příspěvek již požádal.

Možnost získat na své fungování víceletý grant ztratila kromě projektu klubu K2 také Plavba do Betléma. Nově sem přibyly začínající projekty Montmartre pod Černou věží a České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem navazující na fotografie Milana Bindera umístěné na náměstí Přemysla Otakara II.