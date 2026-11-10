Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Student vyhrožoval střední škole, skončil v ústavu. Před budovou hlídkuje policie

Autor:
  9:14
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Student Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích na sociálních sítích vyhrožoval škole. Její ředitel přijal preventivní opatření. Před budovou od úterního rána stojí policejní auto. Student skončil v diagnostickém ústavu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Žáci střední školy zdravotnické v budějovické Husově ulici proudí v úterý ráno do školy jako v každý jiný den. Nedaleko vchodu do budovy stojí zaparkované policejní auto s hlídkou. Nic však na první pohled nenasvědčuje tomu, že vedení školy ve spolupráci s policií řeší mimořádnou situaci.

Po chvíli jeden z policistů s dlouhou zbraní vystupuje z auta a vyráží se ptát ke vstupu, zda je zatím všechno v pořádku. Redaktor iDNES.cz se zkusil na dění zeptat skupiny studentek, které právě mířily za výukou. „My o tom nesmíme mluvit,“ odvětily stroze.

České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
6 fotografií

Ředitel školy Karel Štix na dotazy redakce odpovídat nechtěl s tím, že nesmí. Ovšem rodičům a zákonným zástupcům studentů rozeslal zprávu, kde situaci objasňuje. V pátek 6. listopadu večer se na sociálních sítích objevilo vyhrožování ze strany žáka školy.

Po společném jednání s vedením Jihočeského kraje a policie vedení školy přijalo maximální preventivní opatření. „Povedou k účinné ochraně žáků, studentů a zaměstnanců školy. Tato opatření budou realizována ve škole a jejím bezprostředním okolí od úterý 10. listopadu, již v ranních hodinách,“ napsal ředitel.

Matka nevidí, že je nebezpečný. Žák, který hrozil pistolí, bude v ústavu, řekl ÚS

Opatření podle něj budou platit po dobu nezbytně nutnou. Snahou všech zúčastněných je co nejdříve eliminovat jakékoli možnosti ohrožení. O jejich zrušení bude rodiče v předstihu informovat.

„Pokud bych rozhodl z bezpečnostních důvodů o jiné formě vyučování, distanční výuce, budete včas informování,“ pokračoval ředitel. Aktuálně k tomu na základě informací od policie prý není důvod.

Server Budějcká drbna navíc informoval s odkazem na doplňující zprávu ředitele, že jedním z opatření má být i fakt, že nezletilého žáka umístili do diagnostického zařízení, což potvrdil i zdroj iDNES.cz. To však na přijatých opatřeních nic nemění.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření i policii. Na její odpověď zatím čeká.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Střední školy
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou

Kurýr zahazuje obálku s penězi a za chvíli ho zadrží kriminalisté.

Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

Student vyhrožoval střední škole, skončil v ústavu. Před budovou hlídkuje policie

České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola,...

Student Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích na sociálních sítích vyhrožoval škole. Její ředitel přijal preventivní opatření. Před budovou od úterního...

10. listopadu 2026  9:14

Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou

Kurýr zahazuje obálku s penězi a za chvíli ho zadrží kriminalisté.

Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...

9. listopadu 2026  14:13

Martinské husy jako turistický cíl. Na zájezdy láká centrála cestovního ruchu i v Německu

V českobudějovických Masných krámech budou svatomartinské hody od úterý do...

Restaurace na jihu Čech lákají na svatomartinskou husu na mnoho způsobů. Ve Smržově si je sami chovají, v českobudějovickém Harmiu do receptu otisknou asijské prvky. Jihočeská centrála cestovního...

9. listopadu 2026  13:04

Autobus nedal přednost autu, při srážce se zranilo i dítě. Střet s vozem nepřežil cyklista

U Olší na Táborsku se střet osobní vůz s autobusem. (9. listopadu 2026)

Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic. Zhruba...

9. listopadu 2026  9:33,  aktualizováno  11:58

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

8. listopadu 2026  13:14

iDNES z kraje: V Jižní Americe se připravte na slova: Buď v klidu, až zítra

Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Nátura lidí v Jižní Americe vás pohltí. Oni mají obrovské srdce. I takto o výpravách na daleký kontinent vypráví v podcastu iDNES z kraje Jaroslav Michal, spoluzakladatel cestovní kancelář Pangeo...

8. listopadu 2026  9:55

Počítač živého barmana nenahradí, předpokládá oceněná ředitelka školy

Erhartová ve školství pracuje už přes 40 let (29. října 2026).

Po 41 letech ve školství získala Zdeňka Erhartová Medaili ministerstva školství II. stupně. Ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích ji vnímá jako ocenění...

7. listopadu 2026  10:07

Soud ubral, místo téměř dvou milionů starosta Lišova zaplatí necelých 200 tisíc

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Okresní soud rozhodl, že požadovaná výše pokuty za chyby při dodání projektové dokumentace pro město není přiměřená. Starosta Pavel Dvořák za radnici uhradí i náklady na advokáta. Povolební...

6. listopadu 2026  16:21

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

6. listopadu 2026  15:11

Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí...

6. listopadu 2026  11:24

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Další pokuta pro Svět obrů. Budou další, dokud park neobjasní nakládání s odpady

Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Druhou pokutu, tentokrát ve výši 490 tisíc korun, dostal od České inspekce životního prostředí Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Nedávno mu stavební úřad zakázal...

6. listopadu 2026  9:43

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě,...

Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve...

5. listopadu 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.