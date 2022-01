Deváťáci na jihu Čech mohu naposledy navštívit online burzu středních škol

Zájemci si mohou školu „prohlédnout“ ve virtuálním prostoru. „Žákům chceme rozhodování před blížícím se termínem pro podání přihlášek usnadnit, proto jsme po podzimních burzách škol připravili ještě burzu v online podobě,“ vysvětlil ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Podle něj je velkou výhodou této varianty snadná dostupnost. Dnes jsou připravené bloky od 9, 15 a 17 hodin. Díky tomu mají možnost se burzy účastnit i rodiče dětí. Ti si vedle toho mohou zjistit základní informace o zapojených školách na webových stránkách www.burzyskol.cz.

„Díky tomu si žáci či rodiče mohou udělat jasnější představu a dopředu si připravit dotazy na zástupce škol, kteří budou pro zájemce po dobu burzy k dispozici,“ dodal Keist.

Do přehlídky škol se zapojilo například Gymnázium Dačice, které v tomto školním roce stihlo pouze jediný den otevřených dveří namísto plánovaných dvou.

„Bereme tedy online burzu jako takovou náhradu. Máme díky tomu alespoň nějakou možnost předat hromadně zájemcům podrobnosti o studiu na naší škole,“ podotkl ředitel gymnázia Milan Točík s tím, že si sami také pořádají virtuální prohlídky školy.

„Na větší burze ale můžeme získat i zájemce z jiných koutů kraje. Kromě toho se také obracíme na školy ze sousední Vysočiny. Ale nevíme o žádné hromadné akci, která by se tam pořádala, takže individuálně obesíláme vybrané školy,“ doplnil dále Točík.

Stejně jako gymnázium v Dačicích se lednové burzy škol účastní také SOŠ a SOU Písek, které loňská akce podle ředitelky školy Zuzany Sýbkové přilákala několik žáků. „Rozhodně nám to pomohlo, zapojila se i řada rodičů. Je to pro nás vítané doplnění dvou klasických dnů otevřených dveří, které letos plánujeme,“ uvedla Sýbková.

Nedávný průzkum společnosti Trexima navíc odhalil, že až polovina učňů není se svým oborem spokojena. U studentů maturitních oborů se to týká přibližně třetiny z nich.

„Nemyslím si však, že by ten poměr byl až tak vysoký. Každoročně v pololetí u prváků registrujeme jen jednotky případů, že by měnili své zaměření. Například u stavebních oborů jako klempíř, tesař nebo truhlář je to jen mizivé procento,“ vysvětlila Sýbková.

Žáci devátých ročníků mají čas na podání přihlášky na střední školy, gymnázia i učiliště do 1. března. Pokud se ale chtěli hlásit na umělecké školy, měli čas pouze do konce listopadu. Na některých z nich jsou už navíc přijímací zkoušky ukončené. Jednotné přijímačky na maturitní obory začnou v několika termínech od 12. dubna.