Za zákrok proti opilé dvojici má strážník zaplatit pokutu 60 tisíc, rozhodl soud

Zákrok z října 2021 v centru Českých Budějovic si natočili taxikáři a poslali ho na sociální sítě. Bývalý primátor Jiří Svoboda po jeho zhlédnutí strážníka propustil.

Policista se celou dobu bránil, že zadržoval muže a ženu jako výtržníky a svědky dopravní nehody, při níž muž vběhl do silnice, kde přepadl přes projíždějící auto.

Bývalý strážník, který nyní pracuje jako řidič autobusu, tvrdí, že nikoho neuhodil ani nekopl, jak zněla obžaloba. Usvědčily ho však podle samosoudce Radka Martínka videozáznamy svědků a policistů.

„U zkušeného strážníka to bylo selhání, exces. Jako nepřiměřený proti celkem nebránícím se zadržovaným ohodnotil zásah po jeho zhlédnutí i znalec z oboru kriminalistiky,“ zdůvodnil soudce.

Trest je výchovný a preventivní

Soud trval devět měsíců, převážnou část jednání vyplnila svědectví přítomných lidí a rozbory videozáznamů z noční ulice. Z nich je podle soudu patrné, že obžalovaný prudce udeřil zadržovanou ženu rukou do obličeje a jejího známého, který chtěl po něm vysvětlení, na zemi kopal do hlavy.

Ačkoliv mohou policisté při takovém zákroku použít hmaty, chvaty a pouta, v žádném případě by podle znalce neměli praktikovat údery, kopy do hlavy nebo zakleknutí do oblasti krku a hlavy. Podle Martínka je trest výchovný a preventivní, aby další příslušníky bezpečnostních sborů odradil od podobných jednání.

Popis zákroku uvedený obžalovaným považuje soudce za nepravdivý. Bývalý strážník se od počátku bránil, že zadržovaná žena ho napadala, a tak proti ní máchl rukou ve snaze chytit ji za límec. Její známý ho za to napadl a škrtil.

Na závěr soudce upozornil, že vzhledem k bezúhonnosti obžalovaného je trest mírný a není do něho promítnuté možné pachatelství za ublížení na zdraví, když poškozený odnesl zákrok dvěma zlomenými žebry a oděrkami. Na konci potyčky pacifikovalo hlavně muže několik policejních hlídek, dvojici ošetřovali zdravotníci v nemocnici.

Rozsudek nenabyl právní moci, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu k odvolání.