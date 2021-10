Strážník dal ženě ránu pěstí do obličeje. Primátor jej okamžitě propustí

Je za deset minut jedenáct hodin večer, středa. Na Senovážném náměstí v centru Českých Budějovic se hádají muž a žena. Jsou opilí. Muž přebíhá mezi vozidly silnici, čehož si všimnou nedaleko stojící strážníci. Na majácích přijedou na místo a jdou případ dvojice řešit.

Žena si stoupne na protější stranu chodníku na autobusovou zastávku a dokola se ptá strážníka, proč mu má ukazovat občanský průkaz. Nerozhazuje rukama, nenapadá jej, jen stojí vedle kabelky odložené na zemi. Městský policista najednou ale ženě vypálí ránu pěstí do obličeje, ta se zapotácí doprostřed silnice. Z druhé strany přibíhá její přítel.

Ani ten do té doby nekladl žádný odpor, nepral se. Napadení jeho přítelkyně jej rozezlí a dva městští strážníci jej proto svalí na zem a pacifikují. Strážník, který pár sekund předtím udeřil pěstí ženu, mu kope na zemi do hlavy.

Video prokázalo agresivní reakci strážníka

MF DNES video ukázala primátorovi Českých Budějovic Jiřímu Svobodovi, který strážníka okamžitě postavil mimo službu a od městské policie jej propustí. MF DNES video získala od očitého svědka události. Video natáčel z dlouhé chvíle a strážníci o něm neměli ponětí. Video z incidentu rovněž předal policistům, kteří na místo následně přijeli.

„Ta žena je nijak nenapadala, jen se neustále ptala, proč má dávat občanku. Co přesně strážníkovi řekla, že jí vypálil ránu pěstí, nevím, to slyšet nebylo. Nicméně k tomu, aby takto reagoval, neměl naprosto žádný důvod. Nijak na něj neútočila, nenapadala, nezvedala ruce, nerozeběhla se proti němu. Neudělal nic, co by v něm mělo vyvolat takovou reakci,“ říká autor videa, jehož totožnost MF DNES zná.

Jde o odsouzeníhodné selhání jednotlivce, který je postaven mimo službu a bude s ním rozvázání pracovní poměr. Jiří Svoboda primátor Českých Budějovic

Video zachycuje déle než minutu, kdy žena stojí, na nikoho neútočí. Svědci zároveň popisují, že pár se na počátku dohadoval, ale ani mezi nimi nedocházelo k žádné rvačce či napadání. „Já jsem vám nic neudělala, proč jste mě napadli?“ ptá se po další minutě strážníků žena a častuje je sprostými výrazy. Na místo pak přijela sanitka, která odvezla přítele napadené ženy. Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, kterému

MF DNES video zaslala dnes (ve čtvrtek) večer, okamžitě situaci vyřešil.



„Společně s koordinátorem městské policie jsme zásah prověřili. I zápis a vlastní videozáznam městské policie. Jde o odsouzeníhodné selhání jednotlivce, který je postaven mimo službu a rozvážeme s ním pracovní poměr. V pátek podá sama městská policie oznámení na (republikovou) policii k prošetření a vyvození trestněprávních důsledků z takového jednání. Vámi zaslaný videozáznam poskytneme policii,“ řekl Svoboda.