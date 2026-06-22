V pátek v noci vyjížděly dvě hlídky táborských strážníků k útulku v ulici Vápenná strouha. Před ním byl u zábradlí uvázaný velký černý pes.
„Nechal mu tam na rozloučenou granule, deku i nějaké hračky a nezapomněl přidat ani lístek s jeho jménem, datem narození a původem. Jediné, co chybělo, byly kontaktní údaje páníčkovy,“ okomentoval mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek.
Pes se ale proti přesunu do útulku silně vzpouzel, proto museli zasahující strážníci k utlumení jeho agresivity použít sedativa.
„Asi po půlhodině od jejich podání v kousku salámu obstaraném na benzince bylo možné asi čtyřicetikilového křížence briarda bezpečně přenést do karanténního kotce,“ popsal Šimek.
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Pes je nyní v péči útulku. Ten k němu na svém webu napsal: „V současné době není v dobré psychické kondici. Zlobí se na celý svět, a to oprávněně. Nemá chuť s nikým mluvit a už vůbec navazovat vztah. Budeme se snažit ukázat mu lepší stránku lidské povahy a postupně v něm zkusíme slepit střípky důvěry.“
Člověk, který psa na místě zanechal, je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.