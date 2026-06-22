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Před útulkem někdo uvázal psa. Nechal mu tam granule i lístek se jménem

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  9:37
Dvě hlídky strážníků zaměstnal kříženec briarda a pasteveckého salašnického psa, kterého někdo uvázal před útulkem v Táboře. I když mu tam nechal granule a hračky, je majitel podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.
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Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora. Do kotce ho strážníci dostali až za pomoci sedativ. | foto: Městská policie Tábor

V pátek v noci vyjížděly dvě hlídky táborských strážníků k útulku v ulici Vápenná strouha. Před ním byl u zábradlí uvázaný velký černý pes.

„Nechal mu tam na rozloučenou granule, deku i nějaké hračky a nezapomněl přidat ani lístek s jeho jménem, datem narození a původem. Jediné, co chybělo, byly kontaktní údaje páníčkovy,“ okomentoval mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek.

Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora. Do kotce ho strážníci dostali až za pomoci sedativ.
Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora.
Majitel nechal u psa granule i lístek se jménem psa či datem jeho narození.
Majitel nechal u psa granule i lístek se jménem psa či datem jeho narození.
4 fotografie

Pes se ale proti přesunu do útulku silně vzpouzel, proto museli zasahující strážníci k utlumení jeho agresivity použít sedativa.

„Asi po půlhodině od jejich podání v kousku salámu obstaraném na benzince bylo možné asi čtyřicetikilového křížence briarda bezpečně přenést do karanténního kotce,“ popsal Šimek.

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Pes je nyní v péči útulku. Ten k němu na svém webu napsal: „V současné době není v dobré psychické kondici. Zlobí se na celý svět, a to oprávněně. Nemá chuť s nikým mluvit a už vůbec navazovat vztah. Budeme se snažit ukázat mu lepší stránku lidské povahy a postupně v něm zkusíme slepit střípky důvěry.“

Člověk, který psa na místě zanechal, je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

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