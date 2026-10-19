Hlídka městské policie spatřila v sobotu krátce po druhé hodině odpoledne v Čéčově ulici jedoucí skútr bez registrační značky, na kterém seděli dva mladíci. Oba se přitom začali po hlídce nejistě ohlížet. Strážníci se je proto rozhodli zastavit.
Řidič však na výzvu nereagoval, přidal plyn a začal ujíždět. Cestou nerespektoval dopravní značení, nezastavil na značce STOP a pokračoval jednosměrkou v protisměru. Pak projel po chodníku a travnaté ploše. V jednu chvíli se strážníkům ztratil z dohledu.
Do pátrání se ale vložil muž, který právě venčil psa. „Když zaslechl zvuk výstražných zařízení služebního vozidla městské policie a všiml si ujíždějícího skútru, vyhodnotil situaci a rozhodl se zasáhnout. Vstoupil řidiči do cesty a ve chvíli, kdy skútr zpomalil, ho dokázal zastavit. Oba mladíci pak na místě vyčkali příjezdu strážníků,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková a dodala, že muž je příslušníkem vězeňské služby.
|
Patnáctiletý motorkář strážníkům zběsile ujížděl ulicemi Brna, policie hledá svědky
Následně vyšlo najevo, že na skútru jeli dva šestnáctiletí chlapci. Dechové zkoušky u obou ukázaly negativní výsledek, řidič však neměl řidičské oprávnění. Samotný skútr navíc neměl registrační značku, byl ve špatném technickém stavu a majitel neměl platný doklad o pojištění. Řidič strážníkům sdělil, že ho koupil teprve téhož dne, bez dalších dokladů.
Mladíci se nyní budou zodpovídat z několika přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a z neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.