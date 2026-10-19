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Mladíci ujížděli strážníkům na skútru. Zasáhl dozorce, který zrovna venčil psa

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  15:16

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Do pronásledování mladíků na skútru se zapojilo několik hlídek budějovických strážníků. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Dva mladíci nechtěli českobudějovickým strážníkům vysvětlovat, proč jejich skútr nemá registrační značku a je ve špatném technickém stavu, tak před hlídkou zkusili ujet. Skoro by se jim to podařilo, kdyby jim cestu nezastoupil příslušník vězeňské služby, který venčil psal.

Hlídka městské policie spatřila v sobotu krátce po druhé hodině odpoledne v Čéčově ulici jedoucí skútr bez registrační značky, na kterém seděli dva mladíci. Oba se přitom začali po hlídce nejistě ohlížet. Strážníci se je proto rozhodli zastavit.

Řidič však na výzvu nereagoval, přidal plyn a začal ujíždět. Cestou nerespektoval dopravní značení, nezastavil na značce STOP a pokračoval jednosměrkou v protisměru. Pak projel po chodníku a travnaté ploše. V jednu chvíli se strážníkům ztratil z dohledu.

Skútr neměl registrační značku a byl ve špatném technickém stavu.

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Do pátrání se ale vložil muž, který právě venčil psa. „Když zaslechl zvuk výstražných zařízení služebního vozidla městské policie a všiml si ujíždějícího skútru, vyhodnotil situaci a rozhodl se zasáhnout. Vstoupil řidiči do cesty a ve chvíli, kdy skútr zpomalil, ho dokázal zastavit. Oba mladíci pak na místě vyčkali příjezdu strážníků,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková a dodala, že muž je příslušníkem vězeňské služby.

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Následně vyšlo najevo, že na skútru jeli dva šestnáctiletí chlapci. Dechové zkoušky u obou ukázaly negativní výsledek, řidič však neměl řidičské oprávnění. Samotný skútr navíc neměl registrační značku, byl ve špatném technickém stavu a majitel neměl platný doklad o pojištění. Řidič strážníkům sdělil, že ho koupil teprve téhož dne, bez dalších dokladů.

Mladíci se nyní budou zodpovídat z několika přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a z neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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