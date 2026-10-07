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Strážníci kontrolovali řidičku zmatkující v jednosměrce, z auta čpěla marihuana

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  9:42

Budějovičtí strážníci zastavili řidičku, která jela jednosměrkou v protisměru. Test na drogy byl pozitivní na THC i amfetaminy. | foto: MP České Budějovice

Do protisměru se podle svých slov dostala jen proto, že si spletla ulici. Budějovičtí strážníci proto sedmačtyřicetiletou řidičku zastavili. Z vozu ale byla cítit marihuana, následný test na drogy byl pozitivní na THC i amfetaminy. Na místě spolujezdkyně přitom žena vezla svou nezletilou dceru.

Když uplynulou neděli krátce po poledni projížděla hlídka městské policie Dvořákovo ulicí, všimla si auta značky Audi, které jelo jednosměrkou v protisměru.

Žena si svou chybu zřejmě uvědomila a začala se otáčet, aby pokračovala správným směrem. Hlídka proto vozidlo zastavila.

Za volantem seděla sedmačtyřicetiletá žena z Jindřichohradecka. Strážníci ji upozornili na její chybu. Řidička přišla s vysvětlením, že si pouze spletla ulici, a proto se ocitla v protisměru.

Měla jsem výbornou buchtu s marihuanou, vysvětlila řidička pozitivní test

„Při kontrole však strážníci z auta ucítili zápach marihuany. Na dotaz, zda před jízdou užila nějaké drogy, žena uvedla, že nikoliv. Přiznala pouze užití marihuany, podle svých slov ovšem před dvěma dny,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek, u testu na přítomnost omamných a psychotropních látek tomu bylo jinak. Ten totiž ukázal pozitivní výsledek na THC i na amfetaminy/metamfetaminy. Ve vozidle navíc cestovala na místě spolujezdce nezletilá dcera řidičky.

Strážníci proto na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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