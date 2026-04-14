VIDEO: Strážníci tahali opilce z řeky. Nejvíc ho zajímalo, kolik nadýchal

Českobudějovičtí strážníci pomáhali v pátek v noci vytáhnout z vody opilce, který spadl do řeky Malše. Na břehu ho zabalili do fólie a provedli test na alkohol, který ukázal 2,68 promile. Podchlazeného muže odvezli záchranáři do nemocnice.

Uplynulý pátek krátce po jedné hodině ranní přijalo operační středisko městské policie oznámení o muži, který na Sokolském ostrově spadl do slepého ramene Malše.

Při příjezdu strážníci spatřili dva lidi, kteří se marně snažili za ruku vytáhnout z koryta řeky již téměř bezvládného muže. „Bylo zřejmé, že jejich síly nestačí, proto jim strážníci přispěchali na pomoc a společnými silami muže dostali na břeh,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Strážníci zachraňovali z řeky muže. Když ho vytáhli, nadýchal 3,5 promile

Muž byl silně podchlazený, strážníci ho proto zabalili do izotermické fólie a přivolali záchrannou službu. Při poskytování první pomoci začal s hlídkou komunikovat, přičemž bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. To následně potvrdila i dechová zkouška. Zachráněný se zajímal, jaký byl její výsledek. „Můžu se dozvědět, kolik jsem tam dal?“ ptal se. Bylo to 2,68 promile.

„Podle jednoho ze svědků se jednalo o sedmadvacetiletého muže, kterého znal. Při návratu z klubu na Sokolském ostrově ho viděl ležet na břehu řeky. Když se mu snažil pomoci na nohy, muž zavrávoral a spadl do vody,“ uvedla Školková. Kamarád se hned snažil pomoci a druhá svědkyně volala na linku 156.

Po příjezdu sanitky si muže převzal lékař a pacienta následně záchranáři převezli na urgentní příjem českobudějovické nemocnice.

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

„Na co má Západ studie, dělají přirozeně.“ Žena z Budějovic žije s kmenem v pralese

Premium
Tereza Celbová žije s kmenem v brazilském pralese.

Tereza Celbová z Českých Budějovic opustila práci a byt a nyní se snaží pomáhat brazilskému kmeni zachovat jeho kulturu. Na druhou stranu několik členů kmene vzala na tříměsíční cestu po Evropě....

OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se

Ve čtvrtek 9. dubna se otevřela českobudějovická legendární pivnice a...

Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...

Farmáři nechávají zvířata volně. Divočák Pepa kamarádí se psy, bažant s kachnou

Spokojený život na farmě.

Mladý divočák dovádí se psy, tele laská jazykem králíky, bažant kamarádí s divokou kachnou a se slepicemi. Takový obraz nabízí zemědělská farma u Bohdalovic na Českokrumlovsku specializovaná na chov...

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

14. dubna 2026  9:24

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

13. dubna 2026  15:55

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí...

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný...

13. dubna 2026  12:57,  aktualizováno  14:02

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči...

13. dubna 2026  11:18

Na Českokrumlovsku našli mrtvého vlka, příčinu smrti má odhalit pitva

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na...

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl v sobotu večer. Kriminalisté nařídili veterinární pitvu. Ta by měla odhalit například to, zda byl...

13. dubna 2026  8:30

Kravám kdosi podstrčil antibiotikum, znehodnotil tak mléko za stovky tisíc

ilustrační snímek

Neznámý pachatel vnikl do areálu zemědělského družstva na Jindřichohradecku, kde ustájeným dojnicím podal do krmiva či vody speciální veterinární antibiotikum, a znehodnotil tak nadojené mléko....

13. dubna 2026  8:04

Propojíme areál s městem, hotel pomůže s pořádáním kongresů, plánuje šéf výstaviště

Mojmír Severin vede s jednou krátkou přestávkou českobudějovické výstaviště už...

Lávka přes Vltavu, sportovní hala, nové pavilony nebo kongresový hotel. Areál či blízké okolí českobudějovického výstaviště čeká v dalších letech řada významných změn. „Výstavní areály v centrech...

12. dubna 2026  11:46

Opava dostala Děčín za sebe. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Volejbaloví Lvi oplatili Budějovicím domácí porážku a v semifinále srovnali

David Kollátor z týmu Lvi Praha se snaží překonat blok volejbalistů Piacenzy.

Volejbalová bitva o postup do finále extraligy mezi Lvy a Českými Budějovicemi je po dvou zápasech vyrovnaná. Úřadující mistři ve středu doma v Praze nečekaně prohráli, ale v sobotu Jihočechům v...

11. dubna 2026  21:49

Zabalíme všechno, od jehly po lokomotivu, říká oceněný podnikatel

Premium
Antonín Steinbauer podnik založil skromně se dvěma lidmi a za tři dekády se mu...

Za více než tři desítky let dokázal z dílničky v lesích u Štěpánovic na Českobudějovicku vybudovat špičku ve svém oboru v celé Evropě. Loni se Antonín Steinbauer stal regionálním vítězem soutěže EY...

11. dubna 2026

OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se

Ve čtvrtek 9. dubna se otevřela českobudějovická legendární pivnice a...

Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...

