V úterý v půl šesté odpoledne prováděla hlídka asistentů prevence kriminality kontrolní činnost na sídlišti Máj. Blízko centrálního parku a supermarketu narazili na bosou ženu ležící na zemi s krvácivým zraněním na noze. Boty i nákupní taška ležely několik metrů od ní.
Co se seniorce stalo, se asistentům ani strážníkům městské policie, kteří přispěchali na pomoc, zjistit nepodařilo.
|
VIDEO: Opilá seniorka sklouzla do řeky, strážníci ji vytáhli kladkostrojem
„Žena je totiž při ošetřování zranění místo poděkování častovala nevybíravými výrazy a zjevně pod vlivem alkoholu neovládala své chování,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková a dodala, že seniorka ani nebyla schopná orientační dechové zkoušky.
Přivolaní zdravotníci si pacientku převzali a za asistence strážníků v sanitce ji převezli do nemocnice na další ošetření.