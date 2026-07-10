Žena zavolala na městskou policii v úterý krátce před desátou hodinou večerní. Žádala je o záchranu netopýra, který podle ní zalétl do okapu na terase domu na sídlišti Máj.
Na místo zamířili specialisté městské policie na odchyt zvířat. Po příjezdu jim oznamovatelka ukázala místo, kde se měl netopýr nacházet.
„Při pátrání však vyšlo najevo, že tajemným nočním návštěvníkem nebyl netopýr, ale roháč obecný. Strážníci vzácného brouka šetrně odchytili, zkontrolovali, že není zraněný, a následně ho vypustili zpět do přírody,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
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Roháč obecný je největší brouk žijící v Evropě. Dorůstá až 75 milimetrů, výjimečně až téměř 90 milimetrů, včetně kusadel. Ta jsou mohutná a připomínají jelení parohy. Samci je používají při soubojích s ostatními samci o samičky. Roháč je v Česku chráněný jako kriticky ohrožený druh.