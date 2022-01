Hlavní tah v Budějovicích čeká velká oprava, zavřený bude o víkendech

Už tento týden se pověření odborníci sejdou u jednoho stolu a budou plánovat opravu Strakonické ulice v Českých Budějovicích tak, aby doprava a řidiči utrpěli co nejméně.

Původně chtěli jednu ze tří nejdůležitějších silnic ve městě opravovat už loni. Jenže to už bylo všude tolik uzavírek, že to raději odložili na letošek. Jinak by hrozil kompletní kolaps. Práce mají podle informací na webu Ředitelství sinic a dálnic (ŘSD) začít v dubnu a potrvají nejspíš do června. Detaily ještě nejsou upřesněné.

Řidiči každopádně musí počítat s tím, že ŘSD nechá položit asfalt na úsek mezi Pražskou třídou a mostem přes Vltavu. Stát to má odhadem 45 milionů bez daně, ale přesnou cenu určí až soutěž.

Vybrané opravy silnic I. třídy v Jihočeském kraji Strakonická (ČB): duben–červen

Levobřežka (ČB): červenec–září

Třeboň, I/24 a I/34: březen–srpen

Želnava-Záhvozdí (Šumava): duben–červenec

Lásenice – H. Žár (Jindřichohradecko): duben–září

Skočice-Lidmovice (Strakonicko): duben–červen

Korkusova Huť – Arnoštka (Prachaticko): květen–červenec Poznámka: Termíny jsou předběžné a mohou se ještě měnit. Záleží na přípravě staveb i výsledcích výběrových řízení. Investorem je vždy Ředitelství silnic a dálnic.

„Jsme si vědomi toho, jak důležitá je Strakonická ulice pro dopravu v Budějovicích. Tento týden se sejdeme právě nad tím, jak zajistit co nejmenší omezení. Mělo by to být tak, že bychom ji zavřeli pouze o víkendech,“ uvedla Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovického závodu ŘSD.

To by uvítali i mnozí řidiči. „Jezdím tudy každý den. Stačí jedna menší nehoda na Strakonické a půlka města stojí. Nedovedu si představit, kdyby se tudy nedalo jet ve špičce. Možná by mohli frézovat a pokládat asfalt i přes noc,“ reagoval řidič Jan Pohorský ze sídliště Máj.

ŘSD musí vše rozhodně naplánovat citlivě. V souvislosti se stavbou dálnice D3 je už tak na řadě míst doprava omezená, což negativně působí na motoristy v krajském městě. V kolonách se v Budějovicích dlouhodobě stojí nejdéle hned po Praze. Loni to kupříkladu bylo 38 hodin stání, nicméně hůř na tom před rokem byly i Hradec Králové a Pardubice.

Ale zpátky do Budějovic, kde ŘSD plánuje kromě Strakonické opravu další z těch nejzásadnějších silnic, a to takzvanou Levobřežku za 38 milionů korun. Nový asfalt chce položit v části od velké křižovatky u sídliště Vltava dál směrem k Tesku. Akce by mohla navázat po dokončení Strakonické.

Teď to ale vypadá, že ji ŘSD odloží až na příští rok, protože by se dala stavba spojit s akcí jiné firmy a opravou kanalizace, která však ještě není připravená.

MF DNES společně s několika řidiči pak vytipovala i další důležité silnice ve městě, které jsou ve velmi špatném stavu a už dlouho si říkají o položení nového asfaltu, nebo kompletní opravu.

Jsou to především Rudolfovská v celé svojí délce, dále třeba B. Němcové od Mánesovy k nemocnici, Vrbenská rovněž celá či ulice Na Sádkách mezi univerzitním kampusem a Kauflandem. Rozbitá je pak i řada méně rušných komunikací.

„S investicí do Rudolfovské letos nepočítáme,“ potvrdil náměstek primátora Petr Holický. Už v roce 2016 přitom tehdejší zástupci města hovořili o jejím velmi špatném stavu a stejné to bylo v případě Vrbenské.

Rudolfovská by byla extrémně drahá, protože je tam třeba udělat i novou kanalizaci a další sítě. Navíc by to měla být společná akce města a Jihočeského kraje. Ve směru z centra se o silnici starají Budějovice po viadukt. Dál směrem ven je pak už krajská.

Spojí Máj a Švábův Hrádek

Naopak se má podle údajů z rozpočtu na rok 2022 dostat na obnovu zničené vozovky v ulici B. Němcové, a to v úseku od křižovatky u nemocnice až po další křižovatku pod starým špitálem.

Dále se bude frézovat v Krčínově na sídlišti Vltava nebo v Třešňové na Pohůrce, což už však bude mít na celkovou dopravu ve městě prakticky nulový dopad. Pokračovat budou práce v ulici U Malše a také na Plavské a L. M. Pařízka.

Velmi důležité pak bude i zahájení stavby jedné úplně nové silnice, která propojí Branišovskou na sídlišti Máj s ulicí Na Sádkách na Švábově Hrádku. V rozpočtu města je na to 73 milionů korun.