Informaci o úniku čpavku dostali hasiči před 9. hodinou. Na zimní stadion je zavolal jeden ze zaměstnanců. Uvnitř objektu nikdo nebyl.
„Čpavek unikal z jednoho z ventilů technologie stadionu. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, část se oblékala do obleků a připravovala na vstup do stadionu,“ přiblížila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Za necelou půlhodinu byl zásah u konce. Ventil byl uzavřený a čpavek již neunikal. Jednotka prostor odvětrala, únik čpavku zkropila vodou.
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V Ostravar Aréně unikl čpavek. Lidé v okolí dostali pokyn, aby zavřeli okna
Záchranáři nemuseli ošetřit nikoho, kdo by měl zdravotní obtíže. Nebylo nutné volat ani pracovníky odboru životního prostředí. Na místě zůstal technik chladicího zařízení.