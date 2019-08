Předvolební kampaň ve Strakonicích se rozjíždí, zatím formou klepů

K urnám půjdou obyvatelé Strakonic v opakovaných komunálních volbách až v sobotu 14. prosince, ale kampaň odstartovala už před koncem letních prázdnin.

„Zatím je to spíše formou klepů a pomluv. Ale určitě nás do voleb nečeká lehké období,“ domnívá se starosta a lídr Strakonické Veřejnosti Břetislav Hrdlička.

MF DNES zjišťovala, jak se strany a hnutí na období před volbami připravují. Loni na podzim kandidovalo 14 uskupení, přičemž přes pět procent hlasů zaručujících mandát v zastupitelstvu dostala jen čtyři z nich. Také proto nyní někteří politici zvažují, že by se spojili a pokusili se tak získat více hlasů a tím i silnější pozici ve vedení města.

„Vážně o tom uvažujeme. Je reálné vytvořit jednu kandidátku s podobně smýšlejícími stranami. Myslím, že naposledy se síly možná až zbytečně tříštily,“ zamýšlí se Martin Gregora, který loni vedl kandidátku TOP 09 a nezávislých.

Strana získala jen jedno křeslo, do kterého by usedl právě Gregora. Takřka stejně dopadli i občanští demokraté, rovněž s jedním mandátem. A jsou to právě tyto dvě strany, které by se mohly spojit. Zmínil to Gregora a nevyloučil to ani Václav Hoštička, který byl jedničkou ODS.

Jak dopadly loňské volby Strakonická Veřejnost 51,15 % Jihočeši 2012 9,62 % TOP 09 a nezávislí 5,72 % ODS 5,29 % ANO 4,90 % KDU-ČSL 4,53 % Změna pro Strakonice 4,23 % KSČM 3,64 % ČSSD 2,22 % SPD 2,19 % Volba pro město 2,14 % Strakonice-přímo s pod. Real 2,09 % Společně pro Strakonice 1,67 % PRO 2016 0,53 %

„O spojení přemýšlíme. Já už lídrem nebudu, ale kandidovat hodlám znovu,“ potvrzuje Hoštička.

Přidat by se k nim mohla i KDU-ČSL, která měla čtyři a půl procenta. „Je samozřejmě složitější sestavit kandidátku z více stran, na druhé straně pak může být zvoleno více zastupitelů, než kdyby do toho šel každý za sebe,“ myslí si Gregora.

Po Strakonické Veřejnosti dostali nejvíce hlasů Jihočeši 2012. V čele s Pavlem Vondrysem získali necelých 10 procent.

„O podobě kandidátky ještě povedeme diskusi. Přece jen je dost času,“ vysvětluje Vondrys. Také podle něj bylo loňských 14 kandidátek dost. „A je otázka, zda tam někteří nebyli jen kvůli tomu, aby rozmělnili počty hlasů,“ přemýšlí.

V kampani se podle něj bude hodně mluvit o strakonické teplárně a jejích velkých ekonomických či personálních problémech. To, že může být teplárna jedním z předvolebních témat, nevylučuje ani Hoštička.

„Je to pro město zásadní věc. Pro samotné obyvatele či odběratele jde ale především o to, aby nedošlo k nějakému skokovému nárůstu cen. To by problémy jen prohloubilo,“ konstatuje Hoštička. O tom, jak by měla kandidátka ODS či nějaké koalice vypadat, chce mít jasno už v září.

Žádají dohled ministerstva

Změny zřejmě plánuje i hnutí ANO, pro které loňské výsledky s necelými pěti procenty hlasů znamenaly neúspěch. Schůzi mají naplánovanou už na tento čtvrtek.

„Budeme jednat o podobě kandidátky. Předpokládám, že určité změny oproti loňsku nastanou, vzhledem k neuspokojivému výsledku ve zrušených volbách,“ potvrzuje jihočeský šéf ANO Libor Moravec. Chce, aby se hnutí podílelo na rozvoji města.

Naopak Strakonická Veřejnost hodlá usilovat o hlasy voličů ve stejném složení a jedničkou bude dosavadní starosta. „Už jsme také požádali ministerstvo vnitra o oficiální dozor nad volbami,“ zdůrazňuje Hrdlička. Přesto se obává, že se může stát, že po vyhlášení výsledků průběh či kampaň někdo opět napadne.

Tak jako tak zůstanou ve Strakonicích bez zastupitelstva minimálně 13 měsíců a jen podle rozpočtového provizoria bude muset město fungovat i na začátku roku 2020. „Rozvoj města kvůli tomu stagnuje, přešlapujeme na místě,“ doplňuje Gregora.

Podle něj by se tak v kampani mělo mluvit i o nových projektech pro Strakonice. Oslovení politici pak zmiňovali také skutečnost, že je ve městě stále větším problém s parkováním. Například vybudování nových míst tak může být dalším z témat.

Volby se budou opakovat proto, že na základě napadení těch loňských Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl, že jsou neplatné. Podle soudu byla Strakonická Veřejnost zvýhodněná v kampani.