Spor Teplárny Strakonice a distributora nekončí, lidé se bojí zimy v bytech

„Bojíme se, jak bude zima vypadat. Na začátku léta netekla teplá voda, pak se situace uklidnila, ale o tom, jak to bude s topením, nemáme žádné zprávy,“ popisuje Veronika Nejedlá, jedna z obyvatelek sídliště Šumavská.

Lidé tak zůstávají rukojmí ve sporu Teplárny Strakonice a jejího zákazníka, distributora tepla, společností Energo. Ty se dlouhodobě navzájem obviňují z toho, že si dluží miliony korun. Situaci nezlepšilo ani květnové podepsání nové smlouvy mezi firmami.

Teplárna od června omezila dodávky teplé vody do 14 bytových domů. Podle ředitele Pavla Hřídele se tak stalo právě kvůli smlouvě, která je nastavená na 60 gigajoulů na měsíc.

„Striktně dodržujeme smlouvu a dodáváme objem tepla přesně podle hodnot v ní nastavených. Nemůžeme dodávat víc a Energo s námi nechce uzavřít novou smlouvu na správné parametry,“ tvrdí Hřídel.

Ředitel odmítá, že by teplárna poškozovala obyvatele. „Nemám žádnou smlouvu s lidmi žijícími na sídlišti, nemám povinnost jim dodávat teplo. Mám, bohužel, smlouvu na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pouze se společností Energo,“ míní Hřídel.

Mluvčí ERÚ Michal Kebort ale argumenty ředitele teplárny odmítá. „U tohoto typu smluv se běžně uvádí předpokládaný objem odebraného tepla. Je to orientační údaj, ve smlouvě je výslovně sjednáno, že teplárna musí dodávat tepelnou energii o stanovených parametrech. Těmi je teplota, průtok, výkon,“ vysvětluje Kebort a dodává, že není běžné, že by po jeho překročení jiné teplárny ihned odpojovaly zákazníky.

„Sankce naopak hrozí, pokud někdo dodávky přeruší neoprávněně. Potřebné kontroly už v tomto případě začaly,“ uvádí Kebort.

Kvůli dodávkám teplé vody na sídliště přistoupila společnost Energo k provizornímu řešení. Zprovoznila tepelná čerpadla na výměníku, která nebyla roky v provozu, protože dodávky teplárny byly dřív stabilní.

„Teď jsme je opravili a spustili, jsme tak schopni dodávat na sídliště teplou vodu po celý měsíc. Topení, bohužel, vykrýt tímto způsobem nelze,“ popisuje jednatel společnosti Energo Roman Němeček a dodává, že řešení je pouze dočasné, protože je technicky a ekonomicky náročné a může být nestabilní.

Do hry vstoupí další společnost

S nápadem, jak zajistit lidem dodávky tepla, teď přišlo město Strakonice, které je většinovým vlastníkem teplárny.

„Máme městskou společnost Přádelna, s. r. o. Ta by mohla fungovat jako další odběratel a dodavatel energií. Teplárna by dodávala Přádelně a Přádelna Energu. Pronajali jsme si část trubek od teplárny a těmi budeme dodávat energii dál,“ plánuje starosta Břetislav Hrdlička s tím, že s novou firmou ve hře by neměla mít problém ani jedna znesvářená strana.

„Zamezí se styku teplárny s Energem, budou jednat s Přádelnou, které nikdo nic nedluží a měly by tam být korektní vztahy. Pokud bude platit Energo Přádelně, Přádelna bude platit teplárně a problém se vyřeší. Ale potřebujeme na to licence od ERÚ. Záleží teď na něm, jak rychle nám je dá,“ tvrdí Hrdlička.

Energo se jednání nebrání. „Ale nemám o tomto záměru bližší informace. Až budu mít konkrétní parametry, prostudujeme je s naším právnickým týmem a uvidíme,“ míní Němeček.

Jediné, na čem se tak v současné době všechny strany shodují, je fakt, že nikdo neví, jestli se bude na sídlišti v následujících týdnech topit.

V Táboře za teplo ušetří

Zatímco se část obyvatel Strakonic strachuje, jestli budou mít v bytech teplo, lidé v Táboře se mohou těšit z nižší ceny za topení.

Společnost C-Energy Planá, s níž se sloučila bývalá Teplárna Tábor, dokončila propojení páteřní horkovodní soustavy v Táboře s těmi v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Teplo tak může odebírat z energetického zdroje C-Energy další část obyvatel Tábora.

Zároveň od začátku srpna zaplatí za teplo méně peněz. Zatímco loni je vyšel jeden gigajoule na 713 korun, letos to je 673, 30 koruny.

„Od 1. srpna došlo díky propojení horkovodních soustav k poklesu ceny pro další odběratele v Táboře. Těmto lidem poklesne oproti vytápění párou cena o 43 korun za jeden gigajoule,“ potvrdil jednatel C-Energy Ivo Nejdl.