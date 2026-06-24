U Blatné se topilo dítě, resuscitace trvala desítky minut. Na místě zasahoval vrtulník

„Dnes krátce po 15. hodině došlo v jednom z rybníků nedaleko Blatné na Strakonicku k tonutí nezletilé osoby,“ uvedl Šupík. Podle dosud zjištěných informací byl nezletilý společně s dalšími dětmi na paddleboardu, ze kterého náhle spadl vody a několik minut se nevynořoval.
„Z vody byla vytažena až po několika minutách a okamžitě u ní byla zahájena resuscitace,“ dodal Šupík.
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Podle záchranářů zahájila operátorka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. „Záchranáři po příjezdu na místo la laickou resuscitaci navázali profesionální rozšířenou resuscitací,“ uvedl mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů Vojtěch Míra.
Resuscitace trvala několik desítky minut. Záchranáři následně dítě letecky transportovali do nemocnice v Českých Budějovicích.
Policie nespecifikovala pohlaví ani přesný věk dítěte. Podle serveru Novinky.cz se však událost stala u Hadího rybníka u Blatné. Okolnostmi se nyní budou zabývat strakoničtí kriminalisté.
Policie navíc v souvislosti s případem a blížícími se letními prázdninami vyzvala veřejnost, aby nepodceňovala bezpečnost u vody. „Děti by měly být u vody vždy pod dohledem dospělé osoby, a to i v případech, kdy jsou vybaveny plovacími pomůckami nebo se pohybují v mělké vodě. K tragické události totiž může dojít během několika málo vteřin,“ upozornil.