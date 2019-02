Na hrozící povodně ve Strakonicích brzy upozorní moderní přístroje

Když začne hodně pršet, hladina na Novosedelském potoce ve Strakonicích začne nebezpečně stoupat a dosáhne určité výšky, zareaguje přístroj zvaný limnigraf a ihned pomocí SMS pověřené činitele upozorní, že mohou být obyvatelé v ohrožení.

Kromě Novosedelského potoka to má brzy stejně fungovat i na řece Otavě a strakonickém Peklově. Radnice tak chce mít k dispozici výstražný systém pro město, ale i přilehlé obce. Jeho pořízení společně s dalšími věcmi vyjde na téměř 1,3 milionu korun.

„Budeme také zpracovávat digitální povodňový plán, protože jsme jedním z měst, kde doposud v této podobě chybí,“ zmínila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Součástí projektu je také pořízení srážkoměru, který bude na plaveckém stadionu města Strakonice.

„Součástí každého limnigrafu bude významný prvek lokálního výstražného systému, a to varovná protipovodňová stanice,“ zdůraznila Bučoková. Ta bude mít v sobě zabudovaný GSM/GRPS modem.

To ve výsledku znamená, že se po dosažení alarmové úrovně hladiny ze stanice automaticky rozešlou varovné SMS. Určené budou pro členy povodňové komise.

Varovný systém také dokáže pravidelně odesílat data o stavu vody v řece a potocích. „Odbor životního prostředí by tak zmiňované monitorovací prvky využíval nejen v době krizových situací, ale i v běžných každodenních podmínkách v souvislosti s péčí o zeleň,“ vysvětlila mluvčí.

Není vyloučeno, že by v budoucnu mohli získávat upozornění rovnou i obyvatelé, kteří by o službu projevili zájem. To však souvisí s jiným projektem digitalizace celého úřadu.

Na pořízení limnigrafů či srážkoměru chce radnice čerpat dotaci a doplácet tak jen 190 tisíc. Předpokládaný harmonogram je takový, že se začne už v březnu a vše by mohlo být hotové a na svém místě do konce září, provoz by pak začal od října.