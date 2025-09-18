Do Strakonic legendární motocykl poputuje díky synovi slavného závodníka Bohumilu Stašovi mladšímu, který upřednostnil nabídku strakonického muzea před jinými zájemci, kteří mu předložili i daleko lukrativnější nabídku.
„Přestože například Národní technické muzeum v Praze bylo ochotné zaplatit i výrazně vyšší cenu, motocykl zamíří právě do Strakonic. Je to pro nás velká čest i závazek, aby se tento unikát stal důstojným klenotem naší sbírky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Lucie Kozlová.
Novinka potěšila i ředitelku muzea Ivanu Říhovou. „Pro nás má dvojnásobnou hodnotu – jednak jako stroj vyrobený ve Strakonicích, dále také svou vazbou na závodníka Bohumila Stašu staršího,“ poznamenala.
Muzeum se historii Českých závodů motocyklových, které kdysi byly největší strojírenský podnik na jihu Čech, věnuje dlouhodobě a postupně rozšiřuje sbírku jejich výrobků v nové expozici na strakonickém hradě. V současné době pečuje o 25 motocyklů značky ČZ.
|
Tahákem opraveného muzea bude expozice dud, lidé uvidí bzíkalky i moldánky
Bohumil Staša starší je legendou českých silničních závodů. Jeho jméno se na startovních listinách objevovalo celých 27 let, v nichž odjel 827 závodů a připsal si 215 vítězství. Dvakrát dokonce stál na stupních vítězů v seriálu mistrovství světa. Jím stanovený rychlostní rekord na starém brněnském okruhu dosud nikdo nepřekonal. Závodit přestal v roce 1989 a zemřel ve věku 75 let právě ve Strakonicích.
Muzeum má více než sto tisíc sbírkových předmětů. Jeho návštěvníci si mohou prohlédnout pět stálých expozic, které se vážou k městu a kromě motocyklů ČZ se týkají textilu, zbraní, dudáků nebo loutek. Poslední expozice se věnuje řádu maltézských rytířů, který téměř sedm set let sídlil v hradním areálu, kde je v současnosti muzeum.