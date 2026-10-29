Vyhrál, ale obešli ho. „Král“ Břetislav po 12 letech opustí vedení Strakonic

V minulých volbách získal přes 61 procent hlasů a 14 mandátů, v opakovaných volbách v roce 2019 bezmála 65 procent a 17 křesel. Strakonicím doslova kraloval. Letos však starosta Břetislav Hrdlička většinu neuhájil a výsledek pod 45 procent mu vynesl „jen“ deset mandátů v 21členném zastupitelstvu.
K nadpolovičnímu podílu zastupitelů prý chybělo jen 30 hlasů. „Trochu to zabolí, ale bohužel. Teď jsme v roli budoucí koalice nebo opozice, vyjednáváme a nevím, jestli město budeme řídit, nebo ne,“ uvedl Hrdlička v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.
Koncem minulého týdne už začalo být jasněji. Druhé Naše Česko, třetí Otevřené Strakonice, čtvrtá koalice Společně (ODS, KDU-ČSL, STAN) a pátí Jihočeši 2012 podepsali memorandum o povolební spolupráci. V něm se zavazují postupovat při vyjednávání společně.
Hrdličkovo hnutí zatím z jednání o složení rady nevyloučili. „Respektujeme výsledky voleb včetně úspěchu Strakonické Veřejnosti, proto považujeme za přirozené, aby se podíleli na sestavení nového vedení města,“ stojí v prohlášení Našeho Česka.
Nechtějí prý nikoho obcházet, společná jednání ovšem zatím konkrétní dohodu nepřinesla. Jsou však prý otevřeni dalším. Chtějí vytvořit širokou koalici, v níž budou zastoupená všechna uskupení, která získala ve volbách mandát.
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Signatáři memoranda se též zavázali nevyjednávat jiné koalice. Pokud svým slibům dostojí, zůstane pro Strakonickou Veřejnost jediná cesta, jak setrvat aspoň v nějaké formě ve vedení Strakonic. Tou je dohoda s novým blokem.
Jedno je už jisté. Město po 12 letech nepovede z nejvyšší pozice Hrdlička. „Nově vzniklá koalice vyjádřila přání, že pokud chceme spolupracovat, tak nesmím být starosta ani místostarosta,“ komentoval.
Nyní tak prý řeší, jestli se budou na budování města podílet alespoň z opozice, nebo vůbec. To by ovšem podle Hrdličky asi nebylo správné. „S tímto teď pracujeme a domlouváme se na naší pozici v radě města,“ přiblížil. Ustavující zastupitelstvo je v plánu v pondělí 2. listopadu.
Kaplici povede čtyřkoalice
Podobný osud potkal i vítěze voleb v Kaplici na Českokrumlovsku. Uskupení Děti Kaplice získalo též 10 z 21 mandátů, skončí ale v opozici. Město povede čtyřkoalice Otevřená radnice Kaplice 2026, Naše Česko, ANO 2011 a Jihočeši 2012.
„Naše rozhodnutí neznamená, že se od názorů Dětí Kaplice distancujeme. Naopak, stojíme o širokou spolupráci celého zastupitelstva,“ napsal v prohlášení starosta Libor Lukš. Vítězi prý nabídli předsednictví kontrolního výboru, místa ve výborech, komisích a podporu dobrých projektů pro Kaplici.
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Hrdlička ovšem není jediný politický matador, který na jihu Čech přišel o křeslo starosty. Dalším je Jan Váňa, který posledních osm let vedl Třeboň. Jeho ODS skončila až čtvrtá a propadla se z původních osmi mandátů na pět.
Ve funkci by ho měl nahradit jeho dosavadní místostarosta Aleš Kolář. V minulých volbách kandidoval za sociální demokraty, nyní uspěl jako lídr Našeho Česka. Stejně jako druhá koalice Společně pro Třeboň získali šest mandátů, třetí Třeboňáci s podporou Starostů mají o mandát méně.
Lidovci neúspěšně trvali na větší změně
Právě tato tři vítězná uskupení podepsala memorandum. Jejich koalice dá dohromady většinu 17 z celkových 25 křesel. Koláře by měli v nejvyšším vedení Třeboně doplnit jako 1. místostarosta Petr Kouba ze Společně pro Třeboň, 2. místostarostou bude Ondřej Zbudil za Třeboňáky. Rada bude sedmičlenná, Naše Česko bude mít tři radní, ostatní po dvou.
Z nové trojkoalice byli zklamaní třeboňští Lidovci. Ti usilovali o vytvoření koalice právě se Společně pro Třeboň a Třeboňáky. Do voleb šli s cílem přinést výraznější personální i programovou shodu ve vedení města. Dohromady by měli těsnou většinu 13 zastupitelů.
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„Z rozhovorů s občany jsme navíc vnímali silné očekávání, že právě tyto tři subjekty přinesou změnu ve vedení radnice. O takové řešení jsme proto usilovali až do konce. Naši partneři se však nakonec rozhodli pro jinou variantu,“ sdělil za KDU-ČSL zastupitel Petr Čížek. Rozhodnutí kolegů respektuje.
Kolář dále zmínil, že ve hře bylo i spojení s ODS, které by umožnilo navázat na dosavadní práci. Opoziční strany z končícího volebního období, s nimiž se nakonec spojil, však možnou koalici s účastí občanských demokratů odmítly a sám s ODS by neměl většinu.