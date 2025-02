Skoro jako na ledě, v Budějovicích se utkali nejlepší hráči stolního hokeje v zemi

V mírném předklonu proti sobě stojí 31 párů mužů, většina v dresu, všichni naprosto soustředění. Když skončí znělka, v jedné sekundě začnou všichni naráz usilovat o malinký černý puk. Právě odstartoval další turnaj českého poháru ve stolním hokeji.

Do Českých Budějovic se o víkendu sjeli ti nejlepší hráči z celé republiky včetně Patrika Petra (THC Stiga Elites), který patří dokonce mezi nejlepší hráče na světě a objíždí turnaje po celé Evropě. Nakonec ovládl i sobotní klání na jihu Čech.

Turnaj měli organizátoři výborně připravený, uspořádali ho v centru Budějovic v jídelně U Tří lvů. Ve třech řadách rozmístili známé Stiga stolní hokeje, hrát tak mohli najednou prakticky všichni, přihlášených bylo 63 hráčů. Proti sobě se v jednu chvíli postavili třeba desetiletý kluk, který měl za soupeře zkušeného šedesátníka.

Hra je to opravdu hodně rychlá, ti nejlepší ovládají své hráče v obrovské rychlosti a puk se bleskově přesouvá ze strany na stranu, stačí chvilka nepozornosti a je v brance. Každé utkání trvá pět minut. Šampión Patrik Petr vyhrává první zápas těsně 5:4 a poráží svého týmového kolegu Václava Pikla.

„Hraju už od roku 2003. Přivedl mě k tomu táta, který tehdy někde viděl leták s pozvánkou na akci. Pak jsme přišli do lokálního klubu z Benátek a od té doby hraju,“ říká Patrik Petr. Na turnaje jezdí třeba do severských zemí, kde je stolní hokej hodně populární. „Hodně dobří hráči jsou v Lotyšsku a také ve Švédsku, následují Fini a pak my, Češi,“ vypráví.

Kdo chce začít se stolním hokejem, měl by si ho podle jeho slov určitě nejdříve pořídit domů a trénovat a trénovat. „Pak už stačí vyrazit třeba na některý ze závodů českého poháru,“ pokračuje a zmiňuje webové stránky stolni-hokej.cz, kde zájemci najdou všechny důležité informace. Originální Stiga stolní hokej stojí kolem dvou a půl tisíce korun.

Před dvěma lety byl Patrik Petr čtvrtý na mistrovství světa, loni by pátý na mistrovství Evropy a hodně si cení vítězství na turnajích na Slovensku či ve Švýcarsku. V Budějovicích za ním v sobotu skončil na druhém místě Michal Kobrle a a třetí Jiří Chylík.

Budějovický klub funguje přes 25 let

Účast 63 hráčů byla druhá největší v letošní sezoně českého poháru, když tedy pořadatelé nepočítali olomoucké Moravia Open, které bylo součástí světové ligy. Hned 15 hráčů bylo domácích.

V Českých Budějovicích funguje už přes čtvrt století klub BSE United. „Máme i vlastní budějovickou ligu a jsme skupina zhruba deseti, dvanácti lidí, kteří se pravidelně schází,“ vypráví Jiří Písečka z BSE United, který byl jedním z hlavních pořadatelů sobotního turnaje. Hráči se pravidelně scházejí v českobudějovické Scio škole v Nemanické ulici a vedou také kroužek pro děti.

Pravidla stolního hokeje jsou poměrně jednoduchá. Pětiminutový zápas se může zdát někomu jako krátká doba, jenže na turnaji musí hráč za dopoledne zvládnout třeba dvacet utkání. Má to tedy velký spád.

„Nemáme žádné ofsajdy ani zakázaná uvolnění, neplatí gól, který je vystřelený z branky, nebo, který by padl do tří vteřin od vhazování,“ přidává Písečka.

Některé zápasy končí třeba jen 1:0, jindy jsou to velké přestřelky, výjimkou není třeba ani jednoznačný výsledek 9:0. Další turnaj budějovické ligy se uskuteční 7. března, český pohár pak pokračuje 27. března v Třinci.